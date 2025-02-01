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Частина російської ракети впала у Липецькій області, сотні будинків залишилася без світла

Частина російської ракети впала у Липецькій області, сотні будинків залишилася без світла

Київ • УНН

 • 29730 перегляди

Під час масованої атаки на Україну в Єлецькому районі Липецької області впав ступінь ракетного комплексу. Внаслідок вибуху 540 будинків залишилися без світла, води та мобільного зв'язку.

Частина російської ракети впала у Липецькій області під час масованої атаки на Україну. Внаслідок вибуху 540 будинків залишилася без світла. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

"Вибух у Липецькій області залишив 540 будинків без світла. Місцева влада стверджує що причиною вибуху став ступінь ракетного комплексу, що впав", - пишуть росЗМІ.

Зазначається, що вранці 1 лютого жителі одного з сіл Єлецького району почули сильний гуркіт, після якого в їхніх будинках зникли світло, вода і подекуди - навіть мобільний зв'язок. У полі місцеві побачили величезну вирву і подумали, що справа у ворожій ракеті або БПЛА. Згодом в пресслужбі регіонального уряду повідомили, що електропостачання було порушено після падіння відпрацьованого ступеня авіаційного ракетного комплексу.

Загиблих і постраждалих немає. Енергетики відновлюють електропостачання.

Нагадаємо

росія здійснила комбінований удар по Україні, випустивши 165 повітряних цілей різних типів, збито 56 дронів та частину ракет, 61 безпілотник.

Павло Башинський

Павло Башинський

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