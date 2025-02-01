Часть российской ракеты упала в Липецкой области, сотни домов осталась без света
Киев • УНН
Во время массированной атаки на Украину в Елецком районе Липецкой области упала ступень ракетного комплекса. В результате взрыва 540 домов остались без света, воды и мобильной связи.
Часть российской ракеты упала в Липецкой области во время массированной атаки на Украину. В результате взрыва 540 домов осталась без света. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
"Взрыв в Липецкой области оставил 540 домов без света. Местные власти утверждают что причиной взрыва стала упавшая ступень ракетного комплекса", - пишут росСМИ.
Отмечается, что утром 1 февраля жители одного из сел Елецкого района услышали сильный грохот, после которого в их домах исчезли свет, вода и кое-где - даже мобильная связь. В поле местные увидели огромную воронку и подумали, что дело во вражеской ракете или БПЛА. Впоследствии в пресс-службе регионального правительства сообщили, что электроснабжение было нарушено после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса.
Погибших и пострадавших нет. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
Напомним
россия осуществила комбинированный удар по Украине, выпустив 165 воздушных целей различных типов, сбито 56 дронов и часть ракет, 61 беспилотник.