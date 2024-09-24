Частина Херсону знеструмлена через ворожі обстріли
Київ • УНН
Ворожі обстріли призвели до аварійних відключень об'єктів критичної інфраструктури в Херсоні. Частина Дніпровського району залишилася без електропостачання, фахівці оцінюють пошкодження.
У Херсоні через ворожі обстріли знеструмлена частина Дніпровського району. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Чергові ворожі обстріли призвели до аварійних відключень об'єктів критичної інфраструктури. Через це знеструмлена частина Дніпровського району Херсона", - повідомив Мрочко.
За його словами, наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт зможуть приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація.
"Про відновлення електропостачання у Дніпровському районі ми повідомимо додатково", - резюмував він.
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