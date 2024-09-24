Часть Херсона обесточена из-за вражеских обстрелов

В Херсоне из-за вражеских обстрелов обесточена часть Днепровского района. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"Очередные вражеские обстрелы привели к аварийным отключениям объектов критической инфраструктуры. Из-за этого обесточена часть Днепровского района Херсона", - сообщил Мрочко.

По его словам, сейчас специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам смогут приступить, как только позволит ситуация с безопасностью.

"О восстановлении электроснабжения в Днепровском районе мы сообщим дополнительно", - резюмировал он.

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