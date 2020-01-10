Частину звільнених з полону українців переводять в госпіталь у Пущі-Водиці

"Зараз скільки знаходиться в "Феофанії" я не можу сказати. Тому що невелика частина була вже переведена в "Лісову поляну" і зараз ухвалюється рішення про переведення частини в "Лісову поляну", частини в інший шпиталь. Цим займається спеціальна людина, радник міністра, який відповідає за медичне забезпечення. Там є дуже великі нюанси щодо надання їм медичної допомоги. Не всякий заклад є спроможний надати цю допомогу точково. Тому ми групуємо їх по тій логіці, де краще їм нададуть допомогу. Власне, зараз приймаємо рішення про переміщення їх в інші заклади, щоб допомога була комплексною", - сказав Сергій Мокренюк.

Він зазначив, що серед звільнених утримуваних були й ті, хто 30 грудня не став лікуватись і поїхав.

"Але зараз минув час, і вони кажуть "ми хочемо поїхати в "Лісову поляну". Зараз ми організовуємо таку поїздку на адаптацію. Є випадок, коли людина 2-3 дні побула, сказала, що "я пішов", а потім повертається, і каже "хочу продовжити лікування в Феофанії". Зараз йому надається медична допомога. Тому тут немає якоїсь системи, все дуже унікально і персоналізовано", - зазначив Сергій Мокренюк.

Він також зазначив, що основною проблемою у звільнених полонених є проблема із зубами.

"Їм всім абсолютно потрібно робити зуби. І це вартісні процедури, але сьогодні ми з партнерами-стоматологами домовились, мінімум, те що буде проведене всім – це оцінка стану, на підставі якого можна буде робити дорожню карту щодо подальшого надання стоматологічних послуг. Їм вже якісь лікувальні процедури в цій частини проведені, але не такі, які треба. Вони проведені у зв’язку з гострими випадками. Повноцінно надати стоматологічну допомогу сьогодні всім неможливо. Ми розуміємо, що це питання відтерміновано в часі", - додав Сергій Мокренюк.

29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

Також медики розповідали, скільки звільнені українці пробудуть у Феофанії.

Нагадаємо, звільнені українці, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію – були у задовільному стані, або середнього ступеню тяжкості.