Часть освобожденных из плена украинцев переводят в госпиталь в Пуще-Водице

"Сейчас сколько находится в" Феофании "я не могу сказать. Потому что небольшая часть была уже переведена в" Лесную поляну "и сейчас принимается решение о переводе части в" Лесную поляну ", части в другой госпиталь. Этим занимается специальный человек, советник министра , который отвечает за медицинское обеспечение. Там есть очень большие нюансы о предоставлении им медицинской помощи. Не всякий заведение является способен оказать эту помощь точечно. Поэтому мы группируем их по той логике, где лучше им окажут помощь. Собственно, сейчас принимаем решение о перемещении их в др заведения, чтобы помощь была комплексной ", - сказал Сергей Мокренюк.

Он отметил, что среди освобожденных удерживаемых были и те, кто 30 декабря не стал лечиться и уехал.

"Но сейчас прошло время, и они говорят" мы хотим поехать в "Лесную поляну". Сейчас мы организуем такую поездку на адаптацию. Есть случай, когда человек 2-3 дня побыла, сказала, что "я пошел", а затем возвращается и говорит "хочу продолжить лечение в Феофании". Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Поэтому здесь нет какой-то системы, все очень уникально и персонализировано", - отметил Сергей Мокренюк.

Он также отметил, что основной проблемой у освобожденных пленных есть проблема с зубами.

"Им всем абсолютно нужно делать зубы. И это стоимостные процедуры, но сегодня мы с партнерами-стоматологами договорились про минимум, что будет проведено всем - это оценка состояния, на основании которого можно будет делать дорожную карту по дальнейшему оказанию стоматологических услуг. Им уже какие лечебные процедуры в этой части проведены, но не такие, которые надо. Они проведены в связи с острыми случаями. Полноценно предоставить стоматологическую помощь сегодня всем невозможно. Мы понимаем, что этот вопрос отсрочено во времени", - добавил Сергей Мокренюк.

29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.

Также медики рассказывали, сколько освобождены украинцы пробудут в Феофании.

Напомним, освобожденные украинцы, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию - были в удовлетворительном состоянии, или средней степени тяжести.