Часть освобожденных из плена украинцев переводят в госпиталь в Пуще-Водице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Часть освобожденных из плена граждан Украины перевели в "Украинской госпиталя для ветеранов войны" Лесная Поляна "с" Феофании ". Также планируется перевод части людей в другой госпиталь. Об этом корреспонденту УНН рассказал начальник управления министерства по делам ветеранов Сергей Мокренюк.
"Сейчас сколько находится в" Феофании "я не могу сказать. Потому что небольшая часть была уже переведена в" Лесную поляну "и сейчас принимается решение о переводе части в" Лесную поляну ", части в другой госпиталь. Этим занимается специальный человек, советник министра , который отвечает за медицинское обеспечение. Там есть очень большие нюансы о предоставлении им медицинской помощи. Не всякий заведение является способен оказать эту помощь точечно. Поэтому мы группируем их по той логике, где лучше им окажут помощь. Собственно, сейчас принимаем решение о перемещении их в др заведения, чтобы помощь была комплексной ", - сказал Сергей Мокренюк.
Он отметил, что среди освобожденных удерживаемых были и те, кто 30 декабря не стал лечиться и уехал.
"Но сейчас прошло время, и они говорят" мы хотим поехать в "Лесную поляну". Сейчас мы организуем такую поездку на адаптацию. Есть случай, когда человек 2-3 дня побыла, сказала, что "я пошел", а затем возвращается и говорит "хочу продолжить лечение в Феофании". Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Поэтому здесь нет какой-то системы, все очень уникально и персонализировано", - отметил Сергей Мокренюк.
Он также отметил, что основной проблемой у освобожденных пленных есть проблема с зубами.
"Им всем абсолютно нужно делать зубы. И это стоимостные процедуры, но сегодня мы с партнерами-стоматологами договорились про минимум, что будет проведено всем - это оценка состояния, на основании которого можно будет делать дорожную карту по дальнейшему оказанию стоматологических услуг. Им уже какие лечебные процедуры в этой части проведены, но не такие, которые надо. Они проведены в связи с острыми случаями. Полноценно предоставить стоматологическую помощь сегодня всем невозможно. Мы понимаем, что этот вопрос отсрочено во времени", - добавил Сергей Мокренюк.
29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.
Также медики рассказывали, сколько освобождены украинцы пробудут в Феофании.
Напомним, освобожденные украинцы, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию - были в удовлетворительном состоянии, или средней степени тяжести.