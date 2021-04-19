Частина Фіджі пішла на локдаун після першого за рік випадку COVID-19

ukru
Ексклюзив
10:51 • 57760 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 103491 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 134286 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 175490 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 258973 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186670 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179572 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188587 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155316 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160337 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 58413 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 78868 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 104547 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 117226 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 56491 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 2655 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 258971 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204792 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 299485 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 294529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 21837 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 97436 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100979 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97479 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113073 перегляди
Актуальне
Частина Фіджі пішла на локдаун після першого за рік випадку COVID-19

Частина Фіджі пішла на локдаун після першого за рік випадку COVID-19

Київ • УНН

 • 14894 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У понеділок, 19 квітня, влада Фіджі наказала закрити на локдаун два своїх найбільших міста після того, як острівна держава в Тихому океані зареєструвало свій перший за 12 місяців випадок передачі COVID-19 серед населення, передає УНН з посиланням на CNA.

Деталі

Органи охорони здоров'я заявили, що інфікованою була 53-річна жінка, яка перебувала в тісному контакті з солдатом, що заразився вірусом у карантинній установі в Наді.

"Щоб допомогти швидко відстежити контакти і знизити ймовірність подальшої передачі, ми оголошуємо про локдауни в районі Наді і Лаутоки, починаючи з 4 години ранку", - йдеться в заяві.

Більше ніж 330 осіб, які контактували з інфікованою жінкою, були ізольовані, а поліція ввела цілодобову комендантську годину в Лаутоці і Наді.

Фіджійцям, що перебувають за межами закритих зон, також порадили залишатися вдома. Школи і підприємства закрилися.

"Усі фіджійці повинні залишатися вдома. Публічних зборів не повинно бути. Жодні служби не повинні працювати, за винятком основних медичних", - заявили в міністерстві охорони здоров'я.

Доповнення

Лаутока - друге за величиною місто Фіджі, а Наді було його міжнародним туристичним центром до закриття кордонів в минулому році через пандемію.

Фіджі значною мірою стримує вірус за допомогою суворих заходів ізоляції та прикордонного контролю, зареєструвавши менше ніж 100 випадків і всього два випадки смерті на 930 тис. осіб.

Останній спалах - удар по надіях Фіджі на відкриття "бульбашок подорожей" без карантину з Австралією і Новою Зеландією, які є джерелом більшості міжнародних відвідувачів країни.

Австралія і Нова Зеландія в понеділок відкрили "транс-Тасманійську бульбашку подорожей", що дозволяє подорожувати без карантину між двома країнами.

До слова 

Індонезія прагне до кінця липня знову відкрити курортні острова Балі, Бінтан і Батам для іноземних туристів, плануючи прискорити вакцинацію у цих регіонах, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами