Частина Фіджі пішла на локдаун після першого за рік випадку COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У понеділок, 19 квітня, влада Фіджі наказала закрити на локдаун два своїх найбільших міста після того, як острівна держава в Тихому океані зареєструвало свій перший за 12 місяців випадок передачі COVID-19 серед населення, передає УНН з посиланням на CNA.
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Органи охорони здоров'я заявили, що інфікованою була 53-річна жінка, яка перебувала в тісному контакті з солдатом, що заразився вірусом у карантинній установі в Наді.
"Щоб допомогти швидко відстежити контакти і знизити ймовірність подальшої передачі, ми оголошуємо про локдауни в районі Наді і Лаутоки, починаючи з 4 години ранку", - йдеться в заяві.
Більше ніж 330 осіб, які контактували з інфікованою жінкою, були ізольовані, а поліція ввела цілодобову комендантську годину в Лаутоці і Наді.
Фіджійцям, що перебувають за межами закритих зон, також порадили залишатися вдома. Школи і підприємства закрилися.
"Усі фіджійці повинні залишатися вдома. Публічних зборів не повинно бути. Жодні служби не повинні працювати, за винятком основних медичних", - заявили в міністерстві охорони здоров'я.
Доповнення
Лаутока - друге за величиною місто Фіджі, а Наді було його міжнародним туристичним центром до закриття кордонів в минулому році через пандемію.
Фіджі значною мірою стримує вірус за допомогою суворих заходів ізоляції та прикордонного контролю, зареєструвавши менше ніж 100 випадків і всього два випадки смерті на 930 тис. осіб.
Останній спалах - удар по надіях Фіджі на відкриття "бульбашок подорожей" без карантину з Австралією і Новою Зеландією, які є джерелом більшості міжнародних відвідувачів країни.
Австралія і Нова Зеландія в понеділок відкрили "транс-Тасманійську бульбашку подорожей", що дозволяє подорожувати без карантину між двома країнами.
До слова
Індонезія прагне до кінця липня знову відкрити курортні острова Балі, Бінтан і Батам для іноземних туристів, плануючи прискорити вакцинацію у цих регіонах, щоб зупинити поширення коронавірусу.