Частина Фіджі пішла на локдаун після першого за рік випадку COVID-19

Деталі

Органи охорони здоров'я заявили, що інфікованою була 53-річна жінка, яка перебувала в тісному контакті з солдатом, що заразився вірусом у карантинній установі в Наді.

"Щоб допомогти швидко відстежити контакти і знизити ймовірність подальшої передачі, ми оголошуємо про локдауни в районі Наді і Лаутоки, починаючи з 4 години ранку", - йдеться в заяві.

Більше ніж 330 осіб, які контактували з інфікованою жінкою, були ізольовані, а поліція ввела цілодобову комендантську годину в Лаутоці і Наді.

Фіджійцям, що перебувають за межами закритих зон, також порадили залишатися вдома. Школи і підприємства закрилися.

"Усі фіджійці повинні залишатися вдома. Публічних зборів не повинно бути. Жодні служби не повинні працювати, за винятком основних медичних", - заявили в міністерстві охорони здоров'я.

Доповнення

Лаутока - друге за величиною місто Фіджі, а Наді було його міжнародним туристичним центром до закриття кордонів в минулому році через пандемію.

Фіджі значною мірою стримує вірус за допомогою суворих заходів ізоляції та прикордонного контролю, зареєструвавши менше ніж 100 випадків і всього два випадки смерті на 930 тис. осіб.

Останній спалах - удар по надіях Фіджі на відкриття "бульбашок подорожей" без карантину з Австралією і Новою Зеландією, які є джерелом більшості міжнародних відвідувачів країни.

Австралія і Нова Зеландія в понеділок відкрили "транс-Тасманійську бульбашку подорожей", що дозволяє подорожувати без карантину між двома країнами.

До слова

Індонезія прагне до кінця липня знову відкрити курортні острова Балі, Бінтан і Батам для іноземних туристів, плануючи прискорити вакцинацію у цих регіонах, щоб зупинити поширення коронавірусу.