Часть Фиджи ушла на локдаун после первого за год случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В понедельник, 19 апреля, власти Фиджи приказали закрыть на локдаун два своих крупнейших города после того, как островное государство в Тихом океане зарегистрировало свой первый за 12 месяцев случай передачи COVID-19 среди населения, передает УНН со ссылкой на CNA.
Детали
Органы здравоохранения заявили, что инфицированной была 53-летняя женщина, которая находилась в тесном контакте с солдатом, заразившимся вирусом в карантинном учреждении в Нади.
"Чтобы помочь быстро отследить контакты и снизить вероятность дальнейшей передачи, мы объявляем о локдауне в районе Нади и Лаутоки, начиная с 4 часов утра", - говорится в заявлении.
Более 330 человек, контактировавших с женщиной, были изолированы, а полиция ввела круглосуточный комендантский час в Лаутоке и Нади.
Фиджийцам, находящимся за пределами закрытых зон, также посоветовали оставаться дома. Школы и предприятия закрылись.
"Все фиджийцы должны оставаться дома. Публичных собраний не должно быть. Никакие службы не должны работать, за исключением основных медицинских", - заявили в министерстве здравоохранения.
Дополнение
Лаутока - второй по величине город Фиджи, а Нади был его международным туристическим центром до закрытия границ в прошлом году из-за пандемии.
Фиджи в значительной степени сдерживает вирус с помощью строгих мер изоляции и пограничного контроля, зарегистрировав менее 100 случаев и всего два случая смерти на 930 тыс. человек.
Последняя вспышка - удар по надеждам Фиджи на открытие "пузырей путешествий" без карантина с Австралией и Новой Зеландией, которые являются источником большинства международных посетителей страны.
Австралия и Новая Зеландия в понедельник открыли "транс-Тасманский пузырь путешествий", позволяющий путешествовать без карантина между двумя странами.
К слову
Индонезия стремится до конца июля снова открыть курортные острова Бали, Бинтан и Батам для иностранных туристов, планируя ускорить вакцинацию в этих регионах, чтобы остановить распространение коронавируса.