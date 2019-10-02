"Чарівне місто і чарівні люди": Том Круз прибув до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. До Львова прибув голлівудський актор Том Круз, передає УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
У рамках свого візиту Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей міста Львова.
"Дякую за те, що прийняли нас у вашому прекрасному місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!" — написав Том Круз у Книзі почесних гостей міста.
У міськраді зазначили, що про прибуття Тома Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня.
"Пізніше з’явилась інформація, що актор прибув до України, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів", - додали у міськраді.
Нагадаємо, напередодні американський актор, кінорежисер та продюсер приїхав до Києва, оскільки зацікавився місцями української столиці для зйомок свого нового кінопроекту. Прибув він на запрошення Президента України Володимира Зеленського. Що актор робив в українській столиці, раніше описав УНН.