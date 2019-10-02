"Волшебный город и волшебные люди": Том Круз прибыл во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Во Львов прибыл голливудский актер Том Круз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
В рамках своего визита Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова.
"Спасибо за то, что приняли нас в вашем прекрасном городе. Волшебный город, волшебные люди, волшебная страна!" - написал Том Круз в Книге почетных гостей города.
В горсовете отметили, что о прибытии Тома Круза в Украину стало известно вечером 30 сентября.
"Позже появилась информация, что актер прибыл в Украину, чтобы рассмотреть некоторые локации для съемок одного из своих новых кинопроектов", - добавили в горсовете.
Напомним, накануне американский актер, кинорежиссер и продюсер приехал в Киев, поскольку заинтересовался местами украинской столицы для съемок своего нового кинопроекта. Прибыл он по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского. Что актер делал в украинской столице, ранее описал УНН.