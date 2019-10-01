Екскурсія на гелікоптері, пішохідний міст та селфі: як Том Круз Києвом гуляв

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 2000 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 8182 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 41260 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 37522 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 38127 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 247574 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165926 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139259 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140503 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152161 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.3м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 46804 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 27287 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 44266 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 43069 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 14598 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 41267 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 247577 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 201868 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 319065 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 338632 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 3388 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 44357 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 27376 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65539 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47771 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Екскурсія на гелікоптері, пішохідний міст та селфі: як Том Круз Києвом гуляв

Київ • УНН

 • 134334 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Американський актор, кінорежисер та продюсер приїхав до Києва, оскільки зацікавився місцями української столиці для зйомок свого нового кінопроекту. Екскурсію цікавими локаціями української столиці актору влаштував мер Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кличка.

Екскурсія на гелікоптері, пішохідний міст та селфі: як Том Круз Києвом гуляв

Як зазначено у повідомленні, Кличко повіз Круза на Подільсько-Воскресенський міст, у парк “Муромець”. А брат мера Володимир влаштував Тому Крузу оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері.

Також Віталій та Володимир Клички прогулялися з Томом Крузом та режисерською групою, що приїхала з ним, пішохідно-велосипедним мостом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Том Круз приїхав у Київ і спустився у метро на "Золотих воротах"

“Я з Томом Крузом знайомий давно. До Києва він приїхав вперше. І я дуже радий, що всесвітньовідомі режисери, актори, музиканти приїжджають сьогодні в Україну, в наше місто, цікавляться локаціями Києва, знімають тут кліпи, планують знімати велике кіно. Київ стає одним із світових знімальних майданчиків”, — сказав Кличко.

Том Круз відомий ролями, зокрема, в стрічках “Людина дощу”, “На межі майбутнього”, “Ванільне небо”. В шести фільмах “Місія нездійсненна” Круз виконав не тільки головну роль, а й виступив продюсером.

Загалом він зіграв більше 40 ролей в кіно та спродюсував 20 кінострічок. Влітку 2020 році в прокат вийде новий фільм за участі Тома Круза — “Найкращий стрілець. Маверік”.

Як раніше повідомили в Офісі Президента, Том Круз прибув до Києва на запрошення Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоМультимедіа
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03