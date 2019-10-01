Екскурсія на гелікоптері, пішохідний міст та селфі: як Том Круз Києвом гуляв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Американський актор, кінорежисер та продюсер приїхав до Києва, оскільки зацікавився місцями української столиці для зйомок свого нового кінопроекту. Екскурсію цікавими локаціями української столиці актору влаштував мер Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кличка.
Як зазначено у повідомленні, Кличко повіз Круза на Подільсько-Воскресенський міст, у парк “Муромець”. А брат мера Володимир влаштував Тому Крузу оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері.
Також Віталій та Володимир Клички прогулялися з Томом Крузом та режисерською групою, що приїхала з ним, пішохідно-велосипедним мостом.
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“Я з Томом Крузом знайомий давно. До Києва він приїхав вперше. І я дуже радий, що всесвітньовідомі режисери, актори, музиканти приїжджають сьогодні в Україну, в наше місто, цікавляться локаціями Києва, знімають тут кліпи, планують знімати велике кіно. Київ стає одним із світових знімальних майданчиків”, — сказав Кличко.
Том Круз відомий ролями, зокрема, в стрічках “Людина дощу”, “На межі майбутнього”, “Ванільне небо”. В шести фільмах “Місія нездійсненна” Круз виконав не тільки головну роль, а й виступив продюсером.
Загалом він зіграв більше 40 ролей в кіно та спродюсував 20 кінострічок. Влітку 2020 році в прокат вийде новий фільм за участі Тома Круза — “Найкращий стрілець. Маверік”.
Як раніше повідомили в Офісі Президента, Том Круз прибув до Києва на запрошення Володимира Зеленського.