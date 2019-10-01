Экскурсия на вертолете, пешеходный мост и селфи: как Том Круз Киевом гулял

Как отмечается в сообщении, Кличко повез Круза на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец". А брат мэра Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию над Киевом на вертолете.

Также Виталий и Владимир Кличко прогулялись с Томом Крузом и режиссерской группой, приехавшей с ним, пешеходно-велосипедным мостом.

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"Я с Томом Крузом знаком давно. В Киев он приехал впервые. И я очень рад, что всемирно режиссеры, актеры, музыканты приезжают сегодня в Украину, в наш город, интересуются локациями Киева, снимают здесь клипы, планируют снимать большое кино. Киев становится одним из мировых съемочных площадок", - сказал Кличко.

Том Круз известен ролями, в частности, в фильмах "Человек дождя", "На грани будущего", "Ванильное небо". В шести фильмах "Миссия невыполнима" Круз исполнил не только главную роль, но и выступил продюсером.

В целом он сыграл более 40 ролей в кино и спродюсировал 20 кинолент. Летом 2020 году в прокат выйдет новый фильм с участием Тома Круза - "Лучший стрелок. Маверик".

Как ранее сообщили в Офисе Президента, Том Круз прибыл в Киев по приглашению Владимира Зеленского.