CBC: у Канаді затримали підлітка, який направив школі повідомлення з погрозами

Погрози, характер яких не розкривається, отримала середня школа міста Мебау. Відразу після цього на місце прибули поліцейські для перевірки відповідної інформації. Заняття в навчальному закладі були скасовані, в результаті ніхто не постраждав. Інших подробиць поліція не повідомляє.

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Через дві години після отримання даних про загрозу поліцейські затримали 15-річного підлітка. Особистість юнаки не розголошується, так як він ще неповнолітній. В даний час з ним працюють слідчі, звинувачень йому поки не пред’явлено.

Як раніше інформував УНН, 17 жовтня 2018 року в політехнічному коледжі в місті Керч на тимчасово окупованій території у Криму (Україна) 18-річний студент Владислав Росляков влаштував бійню. Згідно з офіційними даними, у результаті вибуху і стрілянини загинула 21 людина з числа учнів і персоналу навчального закладу, постраждали 76 осіб. Росляков із двома сумками та дробовиком з’явився в коледжі о 11:40 (UTC+3), приблизно за десять хвилин після від’їзду директора. Залишив рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм у буфеті, що розташований біля центрального входу, після вибуху почав розстрілювати студентів і вчителів на другому поверсі, попередньо кидаючи в аудиторії саморобні гранати. У бібліотеці закладу, імовірно, вчинив самогубство. На місці було знайдено помпову рушницю Hatsan Escort Aimguard і ще один вибуховий пристрій.