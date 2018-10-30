CBC: у Канаді затримали підлітка, який направив школі повідомлення з погрозами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Поліція провінції Нова Шотландія затримала підлітка, який направив онлайн-повідомлення з погрозами адміністрації однієї із місцевих шкіл. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал CBC.
Погрози, характер яких не розкривається, отримала середня школа міста Мебау. Відразу після цього на місце прибули поліцейські для перевірки відповідної інформації. Заняття в навчальному закладі були скасовані, в результаті ніхто не постраждав. Інших подробиць поліція не повідомляє.
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Через дві години після отримання даних про загрозу поліцейські затримали 15-річного підлітка. Особистість юнаки не розголошується, так як він ще неповнолітній. В даний час з ним працюють слідчі, звинувачень йому поки не пред’явлено.
Як раніше інформував УНН, 17 жовтня 2018 року в політехнічному коледжі в місті Керч на тимчасово окупованій території у Криму (Україна) 18-річний студент Владислав Росляков влаштував бійню. Згідно з офіційними даними, у результаті вибуху і стрілянини загинула 21 людина з числа учнів і персоналу навчального закладу, постраждали 76 осіб. Росляков із двома сумками та дробовиком з’явився в коледжі о 11:40 (UTC+3), приблизно за десять хвилин після від’їзду директора. Залишив рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм у буфеті, що розташований біля центрального входу, після вибуху почав розстрілювати студентів і вчителів на другому поверсі, попередньо кидаючи в аудиторії саморобні гранати. У бібліотеці закладу, імовірно, вчинив самогубство. На місці було знайдено помпову рушницю Hatsan Escort Aimguard і ще один вибуховий пристрій.