CBC: в Канаде задержали подростка, направившего школе сообщения с угрозами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Полиция провинции Новая Шотландия задержала подростка, который направил онлайн-сообщения с угрозами администрации одной из местных школ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.
Угрозы, характер которых не раскрывается, получила средняя школа города Мэбау. Сразу после этого на место прибыли полицейские для проверки соответствующей информации. Занятия в учебном заведении были отменены, в результате никто не пострадал. Других подробностей полиция не сообщает.
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Спустя два часа после получения данных об угрозе полицейские задержали 15-летнего подростка. Личность юноши не разглашается, так как он еще несовершеннолетний. В настоящее время с ним работают следователи, обвинений ему пока не предъявлено.
Как ранее информировал УНН, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в городе Керчь на временно оккупированной территории в Крыму (Украина) 18-летний студент Владислав Росляков устроил бойню. Согласно официальным данным, в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, пострадали 76 человек. Росляков с двумя сумками и дробовиком появился в колледже в 11:40 (UTC+3), примерно за десять минут после отъезда директора. Оставил рюкзак с самодельным взрывным устройством в буфете, расположенном возле центрального входа, после взрыва начал расстреливать студентов и учителей на втором этаже, предварительно бросая в аудитории самодельные гранаты. В библиотеке заведения, вероятно, совершил самоубийство. На месте было найдено помповое ружье Hatsan Escort Aimguard и еще одно взрывное устройство.