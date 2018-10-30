CBC: в Канаде задержали подростка, направившего школе сообщения с угрозами

Угрозы, характер которых не раскрывается, получила средняя школа города Мэбау. Сразу после этого на место прибыли полицейские для проверки соответствующей информации. Занятия в учебном заведении были отменены, в результате никто не пострадал. Других подробностей полиция не сообщает.

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Спустя два часа после получения данных об угрозе полицейские задержали 15-летнего подростка. Личность юноши не разглашается, так как он еще несовершеннолетний. В настоящее время с ним работают следователи, обвинений ему пока не предъявлено.

Как ранее информировал УНН, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в городе Керчь на временно оккупированной территории в Крыму (Украина) 18-летний студент Владислав Росляков устроил бойню. Согласно официальным данным, в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, пострадали 76 человек. Росляков с двумя сумками и дробовиком появился в колледже в 11:40 (UTC+3), примерно за десять минут после отъезда директора. Оставил рюкзак с самодельным взрывным устройством в буфете, расположенном возле центрального входа, после взрыва начал расстреливать студентов и учителей на втором этаже, предварительно бросая в аудитории самодельные гранаты. В библиотеке заведения, вероятно, совершил самоубийство. На месте было найдено помповое ружье Hatsan Escort Aimguard и еще одно взрывное устройство.