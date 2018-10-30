CBC: в Канаде задержали подростка, направившего школе сообщения с угрозами

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108326 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116259 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154668 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138177 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129020 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118142 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141692 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145429 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 107464 просмотра
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 23435 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 37237 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 40079 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

06:30 • 20935 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 137928 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 173768 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 182406 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 193212 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 250597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 154668 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104763 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109098 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111300 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110665 просмотра
Актуальное
CBC: в Канаде задержали подростка, направившего школе сообщения с угрозами

CBC: в Канаде задержали подростка, направившего школе сообщения с угрозами

Киев  •  УНН

 • 8340 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Полиция провинции Новая Шотландия задержала подростка, который направил онлайн-сообщения с угрозами администрации одной из местных школ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.

Угрозы, характер которых не раскрывается, получила средняя школа города Мэбау. Сразу после этого на место прибыли полицейские для проверки соответствующей информации. Занятия в учебном заведении были отменены, в результате никто не пострадал. Других подробностей полиция не сообщает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американка предотвратила массовое убийство в школе

Спустя два часа после получения данных об угрозе полицейские задержали 15-летнего подростка. Личность юноши не разглашается, так как он еще несовершеннолетний. В настоящее время с ним работают следователи, обвинений ему пока не предъявлено.

Как ранее информировал УНН, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в городе Керчь на временно оккупированной территории в Крыму (Украина) 18-летний студент Владислав Росляков устроил бойню. Согласно официальным данным, в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, пострадали 76 человек. Росляков с двумя сумками и дробовиком появился в колледже в 11:40 (UTC+3), примерно за десять минут после отъезда директора. Оставил рюкзак с самодельным взрывным устройством в буфете, расположенном возле центрального входа, после взрыва начал расстреливать студентов и учителей на втором этаже, предварительно бросая в аудитории самодельные гранаты. В библиотеке заведения, вероятно, совершил самоубийство. На месте было найдено помповое ружье Hatsan Escort Aimguard и еще одно взрывное устройство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы