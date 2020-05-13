Бюджетоутворюючі агрохолдинги переживають не найкращий період - експерт

За його словами, великі та середні підприємства забезпечують основний дохід АПК - від результатів їх діяльності залежить інвестиційна привабливість галузі та наповнення бюджетів.

"Це слід врахувати при опрацюванні заходів щодо відновлення економіки для мінімізації наслідків пандемії коронавірусу COVID-19 для аграрного сектору, адже вже очевидно, що запровадження карантинних заходів негативно вплине на фінансові результати 2020 року, у тому числі й аграріїв", - каже Лупенко.

Експерт нагадав, що торік прибутки великих та середніх агропідприємств зменшилися удвічі.

"Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств сільського, лісового та рибного господарства за підсумками діяльності у 2019 році склав майже 20,2 млрд грн. Це у 2,1 разу менше результату 2018 року, коли відповідний показник склав 42,6 млрд грн", - поінформував він.

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Таким чином, у фінансовому плані великі та середні сільськогосподарські підприємства завершили 2019 рік значно гірше, ніж попередній.

"Якщо за результатами 2018 року 12,9% агропідприємств завершили рік зі збитками – найнижчий показник з-поміж усіх видів економічної діяльності, то 2019 року частка збиткових компаній збільшилася до 21,6%", - зауважив науковець.

За словами Лупенка, такі результати, здебільшого, стали наслідком незалежних від аграріїв чинників. Так, торік підприємства галузі при практично незмінних витратах на виробництво збільшили виробництво продукції на 3,3%, забезпечили рекордний урожай зернових культур.

"Однак прибутки агрокомпаній суттєво зменшилися внаслідок значного падіння середніх цін реалізації зернових, зернобобових та насіння олійних культур – на 11,4-11,7% проти 2018 року, на м’ясо (у живій вазі) – на 2%, а також на яйця – на 25%, пояснив експерт", - розповів Лупенко.

Нагадаємо, Україна скоротила імпорт курятини на 30%. Однак скорочення імпорту курятини ніяк не обнадіює вітчизняного виробника. Україна виробляє курятини більше, ніж споживає її внутрішній ринок. Саме тому за останні кілька років їй вдалося "увірватися" в ТОП найбільших трейдерів у світі.

Але карантин може внести свої корективи в міжнародну торгівлю. Днями пролунав тривожний сигнал від ЄС — вони знову хочуть обмежити імпорт з інших країн, в тому числі, ймовірно, розглядається і Україна. Якщо таке рішення буде прийнято, це буде ще один серйозний удар по нашій країні з боку ЄС — подібний до того, що був у лютому цього року.