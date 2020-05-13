Бюджетоутворюючі агрохолдинги переживають не найкращий період - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Запускаючи економіку після карантину, держава має подбати про великі та середні агропідприємства. Про це заявив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Інституту.
За його словами, великі та середні підприємства забезпечують основний дохід АПК - від результатів їх діяльності залежить інвестиційна привабливість галузі та наповнення бюджетів.
"Це слід врахувати при опрацюванні заходів щодо відновлення економіки для мінімізації наслідків пандемії коронавірусу COVID-19 для аграрного сектору, адже вже очевидно, що запровадження карантинних заходів негативно вплине на фінансові результати 2020 року, у тому числі й аграріїв", - каже Лупенко.
Експерт нагадав, що торік прибутки великих та середніх агропідприємств зменшилися удвічі.
"Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств сільського, лісового та рибного господарства за підсумками діяльності у 2019 році склав майже 20,2 млрд грн. Це у 2,1 разу менше результату 2018 року, коли відповідний показник склав 42,6 млрд грн", - поінформував він.
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Таким чином, у фінансовому плані великі та середні сільськогосподарські підприємства завершили 2019 рік значно гірше, ніж попередній.
"Якщо за результатами 2018 року 12,9% агропідприємств завершили рік зі збитками – найнижчий показник з-поміж усіх видів економічної діяльності, то 2019 року частка збиткових компаній збільшилася до 21,6%", - зауважив науковець.
За словами Лупенка, такі результати, здебільшого, стали наслідком незалежних від аграріїв чинників. Так, торік підприємства галузі при практично незмінних витратах на виробництво збільшили виробництво продукції на 3,3%, забезпечили рекордний урожай зернових культур.
"Однак прибутки агрокомпаній суттєво зменшилися внаслідок значного падіння середніх цін реалізації зернових, зернобобових та насіння олійних культур – на 11,4-11,7% проти 2018 року, на м’ясо (у живій вазі) – на 2%, а також на яйця – на 25%, пояснив експерт", - розповів Лупенко.
Нагадаємо, Україна скоротила імпорт курятини на 30%. Однак скорочення імпорту курятини ніяк не обнадіює вітчизняного виробника. Україна виробляє курятини більше, ніж споживає її внутрішній ринок. Саме тому за останні кілька років їй вдалося "увірватися" в ТОП найбільших трейдерів у світі.
Але карантин може внести свої корективи в міжнародну торгівлю. Днями пролунав тривожний сигнал від ЄС — вони знову хочуть обмежити імпорт з інших країн, в тому числі, ймовірно, розглядається і Україна. Якщо таке рішення буде прийнято, це буде ще один серйозний удар по нашій країні з боку ЄС — подібний до того, що був у лютому цього року.