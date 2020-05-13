Бюджетообразующие агрохолдинги переживают не лучший период - эксперт

По его словам, крупные и средние предприятия обеспечивают основной доход АПК - от результатов их деятельности зависит инвестиционная привлекательность отрасли и наполнение бюджетов.

"Это следует учесть при разработке мер по восстановлению экономики для минимизации последствий пандемии коронавируса COVID-19 для аграрного сектора, ведь уже очевидно, что введение карантинных мероприятий негативно повлияет на финансовые результаты 2020 года, в том числе и для аграриев", - говорит Лупенко.

Эксперт напомнил, что в прошлом году прибыли крупных и средних агропредприятий уменьшились вдвое.

"Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства по итогам деятельности в 2019 году составил почти 20,2 млрд грн. Это в 2,1 раза меньше результата 2018 года, когда соответствующий показатель составил 42,6 млрд грн" , - сообщил он.

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Таким образом, в финансовом плане крупные и средние сельскохозяйственные предприятия завершили 2019 год значительно хуже, чем предыдущий.

"Если по результатам 2018 года 12,9% агропредприятий завершили год с убытками - самый низкий показатель среди всех видов экономической деятельности, то 2019 года доля убыточных компаний увеличилась до 21,6%", - отметил ученый.

По словам Лупенко, такие результаты, в основном, стали следствием независящим от аграриев фактором. Так, в прошлом году предприятия отрасли при практически неизменных затратах на производство увеличили производство продукции на 3,3%, обеспечили рекордный урожай зерновых культур.

"Однако прибыли агропредприятий существенно уменьшились вследствие значительного падения средних цен реализации зерновых, зернобобовых и семян масличных культур - на 11,4-11,7% против 2018 года, на мясо (в живом весе) - на 2%, а также на яйца - на 25%, пояснил эксперт", - рассказал Лупенко.

Напомним, Украина сократила импорт курятины на 30%. Однако сокращение импорта курятины никак не обнадеживает отечественного производителя. Украина производит курятины больше, чем потребляет ее внутренний рынок. Именно поэтому за последние несколько лет ей удалось "ворваться" в ТОП крупнейших трейдеров в мире.

Но карантин может внести свои коррективы в международную торговлю. На днях раздался тревожный сигнал от ЕС - они снова хотят ограничить импорт из других стран, в том числе, вероятно, рассматривается и Украины. Если такое решение будет принято, это будет еще один серьезный удар по нашей стране со стороны ЕС - подобный тому, что был в феврале этого года.