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Бюджет-2019: хто з нардепів голосував "проти"

Бюджет-2019: хто з нардепів голосував "проти"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Проти закону про Державний бюджет України на 2019 рік проголосували 28 народних депутатів, ще 22 утрималися, а 19 не голосували. Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає УНН.

Голоси "за" бюджет на наступний рік віддали фракції, що входять в коаліцію, - "Блок Петра Порошенко", окрім Сергія Капліна, який проголосував "проти", й Олександра Третьякова, який утримався. Голосування "Народного фронту" було більш дисциплінованим – за винятком шістьох відсутніх і трьох, які не голосували, всі віддали свої голоси "за".

Серед позафракційних депутатів голосування не дочекалися більше половини нардепів: 34 депутатів були відсутні, троє не голосували, "за" проголосували 18 нардепів.

Голоси "проти" віддали: Андрій Іллєнко, Михайло Головко, Олександр Марченко, Юрій Левченко, Олег Осуховський.

В "Опозиційному блоці" теж майже половина нардепів не дочекалися моменту голосування: 16 парламентарів були відсутні, двоє не голосували. 16 нардепів проголосували "проти" бюджету, однак 4 "опоблоківців" підтримали головний фінплан країни на наступний рік.

У "Самопомочі" голосів в підтримку бюджету не знайшлося, більшість нардепів проголосували "ногами" (14 відсутніх), шестеро утрималися, "проти" голосували 5 нардепів – Роман Семенуха, Тетяна Острікова, Ірина Сисоєнко, Єгор Соболєв, Олена Сотник.

У "Відродженні" голоси "за" віддали майже всі члени фракції – крім голови об'єднання Віктора Бондаря, який проголосував проти, і Валерія Писаренка, який не голосував.

У Радикальній партії Олега Ляшка бюджетом не задоволені: 15 утримались, один не голосував, 5 відсутні.

У "Батьківщині" ж були принципові: усі 20 нардепів просто не прийшли на голосування.

Натомість в групі "Воля народу" за бюджет віддали голоси 16 нардепів, не голосував один нардеп, ще двоє були відсутні.

Нагадаємо, сьогодні близько 6-ї ранку парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон про Державний бюджет України на 2019 рік.

Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд — 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень. Серед видатків на розвиток системи охорони здоров’я передбачено 2 млрд. грн. на реалізацію реформи екстреної медичної допомоги, 1 млрд. грн. в рамках програми “Доступні ліки”, 15,3 млрд. грн. спрямують на первинну ланку медичної допомоги. На будівництво доріг передбачено 56 млрд грн. На оборону та безпеку в бюджеті перебачено майже 212 млрд грн.

На виплати пенсій спрямують 167,5 млрд грн. У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено збільшення видатків на Верховну Раду збільшили на 300 млн гривень, та на уряд — на 400 млн гривень.

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