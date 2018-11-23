Бюджет-2019: кто из нардепов голосовал "против"

Голоса "за" бюджет на следующий год отдали фракции, входящие в коалицию, - "Блок Петра Порошенко", кроме Сергея Каплина, который проголосовал "против", и Александра Третьякова, который воздержался. Голосование "Народного фронта" было более дисциплинированным - за исключением шести отсутствующих и трех, которые не голосовали, все отдали свои голоса "за".

Среди внефракционных депутатов голосования не дождались больше половины депутатов: 34 депутатов отсутствовали, трое не голосовали, "за" проголосовали 18 нардепов.

Голоса "против" отдали Андрей Ильенко, Михаил Головко, Александр Марченко, Юрий Левченко, Олег Осуховский.

В "Оппозиционном блоке" тоже почти половина нардепов не дождались момента голосования: 16 парламентариев отсутствовали, двое не голосовали. 16 нардепов проголосовали "против" бюджета, однако 4 "опоблоковцев" поддержали главный финплан страны на следующий год.

В "Самопомочи" голосов в поддержку бюджета не нашлось, большинство нардепов проголосовали "ногами" (14 отсутствующих), шесть воздержались, "против" голосовали 5 нардепов - Роман Семенуха, Татьяна Острикова, Ирина Сисоенко, Егор Соболев, Елена Сотник.

В "Возрождении" голоса "за" отдали почти все члены фракции - кроме председателя объединения Виктора Бондаря, который проголосовал против, и Валерия Писаренко, который не голосовал.

В Радикальной партии Олега Ляшко бюджетом не довольны: 15 воздержались, один не голосовал, 5 отсутствуют.

В "Батькивщине" же были принципиальны: все 20 нардепов просто не пришли на голосование.

При этом в группе "Воля народа" за бюджет отдали голоса 16 нардепов, а не голосовал один нардеп, еще двое отсутствовали.

Напомним, сегодня около 6 утра парламент одобрил во втором чтении и в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен.

Дефицит Госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен. Среди расходов на развитие системы здравоохранения предусмотрено 2 млрд грн на реализацию реформы экстренной медицинской помощи, 1 млрд грн в рамках программы "Доступные лекарства", 15,3 млрд грн направят на первичное звено медицинской помощи. На строительство дорог предусмотрено 56 млрд грн. На оборону и безопасность в бюджете предоставл почти 212 млрд грн.

На выплаты пенсий направят 167,5 млрд грн. В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду на 300 млн гривен, и на правительство - на 400 млн гривен.