Бужанський прогнозує 250 тис. поправок до законопроекту про легалізацію медканабісу

"Дозвіл вживання медичного канабісу у виконанні фракції "Голос" акуратно перетворилося у вирощування конопель на території України. Що й потрібно було довести. Окей, давайте, я думаю, якщо ви раптом протягните його через перше читання, вас чекає приблизно 150-200 тисяч правок. Може 250 тисяч, мабуть, воно того варте", - написав Бужанський.

Нагадаємо, Організації Об'єднаних Націй виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, такі як героїн. Україна при голосуванні "утрималася".

Як заявили у "Слузі народу", робоча група вже напрацьовує законопроект про можливу легалізацію медичного канабісу в Україні.