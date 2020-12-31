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Бужанский прогнозирует 250 тыс. поправок к законопроекту о легализации медканабиса

Киев • УНН

 • 14086 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский прогнозирует около 250 тысяч поправок к законопроекту о легализации медицинского каннабиса в случае принятия законопроекта в первом чтении. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Бужанский прогнозирует 250 тыс. поправок к законопроекту о легализации медканабиса

"Разрешение употребления медицинского каннабиса в исполнении фракции "Голос" аккуратно превратилось в выращивание конопли на территории Украины. Что и требовалось доказать. Окей, давайте, я думаю, если вы вдруг протянет его через первое чтение, вас ждет примерно 150-200 тысяч поправок. Может 250 тысяч, видимо, оно того стоит", - написал Бужанский.

Напомним, Организации Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор рядом с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, такие как героин. Украина при голосовании "воздержалась".

Как заявили в "Слуге народа", рабочая группа уже нарабатывает законопроект о возможной легализации медицинского каннабиса в Украине.

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