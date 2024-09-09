Будьте обережні в ухваленні важливих рішень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 - 15 вересня

Настає період, коли нам складно буде ухвалювати важливі рішення. Професійна астрологиня Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН розповіла, що чекає на представників усіх знаків Зодіаку в період з 9 по 15 вересня.

"Цього тижня ми відчуватимемо вплив затемнень, що наближаються. Перше місячне затемнення відбудеться вже наступного тижня 18 вересня. З нього почнеться коридор затемнень до 2 жовтня, коли відбудеться сонячне затемнення. Це дуже важливі астрологічні явища, які сильно впливають на наше життя і світові події. У цей період ми перебуваємо під сильним впливом світобудови.

Весь цей період потрібно бути обережними в ухваленні важливих рішень і у великих змінах. Уважно ставитися до себе й оточуючих.

Протягом усього цього тижня ми відчуватимемо також складний тауквадрат між Сонцем, Сатурном і Юпітером. Ці важливі планети даватимуть загальну напругу, втрати. Нам складно буде ухвалювати правильні рішення, ми відчуватимемо невпевненість у собі, і тут дуже важливо бути організованим і не боятися брати на себе відповідальність, доводити розпочаті справи до кінця. А щодо здоров'я важливо не робити занадто великих фізичних навантажень і уникати травм", - розповіла астролог.

З понеділка, 9 вересня, за словами Базиленка, Меркурій повернеться в знак Діви після його ретроградного руху. Ми відчуватимемо ясність і активність свідомості, хорошу реакцію, швидкість мислення і приділятимемо велику увагу дрібницям. З другої половини тижня Меркурій буде в прекрасному аспекті з Марсом, що також дасть змогу прискорити всі ментальні процеси. Прекрасний час для зустрічей, комунікацій, спілкування і навчання.

"У другій половині тижня на небі утвориться прекрасний аспект між Венерою, планетою малого щастя, і Юпітером, планетою великого щастя. Це дасть нам можливість налагодити свої фінансові питання, розвивати бізнес, а також гармонізувати особисті стосунки.

До кінця тижня також буде прекрасний тригон між Сонцем і Ураном, що дасть нам можливість несподівано для себе змінити щось на краще. Можливі сприятливі зміни.

Місяць у першій першій половині тижня перебуватиме в знаку Скорпіона в напружених аспектах, що може спровокувати сильне емоційне напруження. Особливо в середу. Але в другій половині тижня Місяць дасть низку гармонійних аспектів, які згладять емоційне напруження", - розповіла астрологиня.

ОВНИ

Цей тиждень буде у вас досить діловим і активним, але при цьому дасть багато напруги. Від вас обставини вимагатимуть великої старанності та працездатності. Але не варто надмірно себе виснажувати, інакше це позначиться на вашому самопочутті. Зараз якраз найкраще зайнятися питаннями вашого здоров'я. Приділіть собі більше уваги, пройдіть планове обстеження, займіться спортом і правильним харчуванням.

У фінансових питаннях на вас може чекати велика удача.

А в особистих стосунках у другій половині тижня очікуйте на цікаві знайомства і романтичні зустрічі.

ТІЛЬЦІ

Цей період вам необхідний для гарного якісного відпочинку і повного перезавантаження. Зверніть увагу на своє дозвілля, хобі. Присвятіть цей час будь-яким поїздкам і подорожам, наберіться гарних вражень.

А ось в особистому житті у вас може бути надто багато напруги, непорозумінь і розбіжностей. Тому зараз відкладіть усі свої, як ділові, так і особисті питання на задній план і приділіть більше часу собі.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня ви будете сповнені сил, енергії та захочете занадто великих змін у вашому житті. Але вас зупинятимуть побутові питання, зобов'язання і незавершені справи. З близькими можуть виникнути конфліктні ситуації та непорозуміння. Вам потрібно буде встигнути скрізь, як удома, так і в особистому розвитку.

У другій половині тижня у вас може бути багато хороших і позитивних емоцій, пов'язаних із відпочинком і з особистими стосунками.

РАКИ

Цей тиждень принесе вам багато активності та різних цікавих подій. Ви будете сповнені енергії та сил, вас переповнюватимуть цікаві ідеї та плани. Очікуйте цікавих знайомств і зустрічей. Це також, чудовий тиждень для навчання та складання іспитів. Але не поспішайте купувати або продавати автомобіль, або нерухомість. Будьте уважні на дорогах.

ЛЕВИ

Цього тижня будьте уважні до свого фінансового становища. Зараз не час брати кредити або будь-які інші матеріальні зобов'язання. А ось ідеї з розвитку бізнесу будуть чудовими, так само як і ділові зустрічі, спілкування з партнерами принесуть вам великі можливості.

В особистому житті також очікується успіх.

ДІВИ

Тиждень принесе вам багато цікавих ідей і зустрічей, потрібних знайомств. При цьому у вас буде величезне бажання усамітнитися і більше відпочивати, зайнятися собою і своїм внутрішнім станом. Цього тижня ви зможете гармонійно поєднувати насичену роботу з відпочинком на самоті.

У другій половині тижня очікуйте на хороші фінансові можливості.

ТЕРЕЗИ

У вас настав прекрасний період для творчості, а також для усамітнення, спокійного відпочинку. Більше проводьте час на природі, займіться своїм внутрішнім світом. Вам зараз важливо розібратися в собі.

Гарний час для подорожей і нових вражень.

Цього тижня можуть розкритися неприємні новини або плітки.

Ви зможете знайти того, кого довго шукали.

СКОРПІОНИ

Цього тижня ви будете дуже активні, у вас відбудеться безліч різних і цікавих подій. Ви зможете знайти підтримку у своїх друзях і у вашому оточенні. Головне, щоб ви знали, чого хочете і заплановано йшли до своїх цілей.

У ваших справах і проєктах можуть виникнути труднощі, і без порад друзів або фахівців вам не обійтися.

У коханні очікуйте на прекрасні зустрічі та знайомства. Надайте своєму життю більше романтики.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня у вас буде багато змін у роботі. Можлива зміна керівництва. Очікуйте нестандартних рішень ваших керівників, що може поставити вас у глухий кут. Якщо у вас є свій власний бізнес - не поспішайте ухвалювати важливі рішення, щоб не зробити помилок.

А ось у фінансовій сфері у вас буде великий успіх. Цього тижня ви можете отримати великі інвестиції, гарний прибуток.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня у вас прекрасно складатимуться взаємини з навколишнім світом, ви зможете провести прекрасні ділові зустрічі, публічні виступи, навчання також буде успішним. Але відмовтеся зараз від далеких поїздок і подорожей - можливо вони й самі перенесуться.

У другій половині тижня ви матимете велике емоційне піднесення, що дасть вам змогу розвивати будь-який вид діяльності та чудово провести час на вихідних.

Це хороший тиждень для нових ідей і проєктів.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень буде насичений найнесподіванішими і непередбачуваними ситуаціями. Вам потрібно буде швидко орієнтуватися і приймати рішення. З одного боку, всі нові питання, які стосуватимуться документів і юридичних напрямів, ділових зустрічей і переговорів, відбуватимуться з хорошим результатом. Але ось тривалі питання вирішуватимуться складно і, можливо, не знайдуть поки що рішень.

На вихідних у вас буде чудовий настрій і хороші можливості для зустрічей із друзями та для подорожей.

РИБИ

Цього тижня ви можете почуватися втомленими і матимете величезне бажання побути на самоті. Тому, краще вам себе не перенавантажувати, а більше відпочивати і набиратися сил.

У справах ви будете дуже залежні від своїх партнерів по бізнесу або по шлюбу. Тут вам так само потрібно буде знайти золоту середину.

У фінансових питаннях у вас буде удача і хороші можливості для прибутку.