Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Наступает период, когда нам сложно будет принимать важные решения. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, что ждет представителей всех знаков Зодиака в период с 9 по 15 сентября.

"На этой неделе мы будем ощущать влияние приближающихся затмений. Первое лунное затмение произойдет уже на следующей неделе 18 сентября. С него начнется коридор затмений до 2 октября, когда произойдет солнечное затмение. Это очень важные астрологические явления, которые сильно влияют на нашу жизнь и мировые события. В этот период мы находимся под сильным влиянием мироздания.

Весь этот период нужно быть осторожными в принятии важных решений и в больших изменениях. Внимательно относиться к себе и окружающим.

На протяжении всей этой недели мы будем ощущать также сложный тауквадрат между Солнцем, Сатурном и Юпитером. Эти важные планеты будут давать всеобщее напряжение, потери. Нам сложно будет принимать правильные решения, мы будем ощущать неуверенность в себе и здесь очень важно быть организованным и не боятся брать на себя ответственность, доводить начатые дела до конца. А по здоровью важно не делать слишком больших физических нагрузок и избегать травм", - рассказала астролог.

С понедельника, 9 сентября, по словам Базиленко, Меркурий вернется в знак Девы после его ретроградного движения. Мы будем чувствовать ясность и активность сознания, хорошую реакцию, быстроту мышления и будем уделять большое внимание мелочам. Со второй половины недели Меркурий будет в прекрасном аспекте с Марсом, что также позволит ускорить все ментальные процессы. Прекрасное время для встреч, коммуникаций, общения и обучения.

"Во второй половине недели на небе образуется прекрасный аспект между Венерой, планетой малого счастья, и Юпитером, планетой большого счастья. Это даст нам возможность наладить свои финансовые вопросы, развивать бизнес, а также гармонизировать личные отношения.

К концу недели также будет прекрасный тригон между Солнцем и Ураном, что даст нам возможность неожиданно для себя изменить что-то к лучшему. Возможны благоприятные изменения.

Луна в первой первый половине недели будет находиться в знаке Скорпиона в напряженных аспектах, что может спровоцировать сильное эмоциональное напряжение. Особенно в среду. Но во второй половине недели Луна даст ряд гармоничных аспектов, которые сгладят эмоциональное напряжение", - рассказала астролог.

ОВНЫ

Эта неделя будет у вас достаточно деловой и активной, но при этом даст много напряжения. От вас обстоятельства будут требовать большой исполнительности и работоспособности. Но не стоит излишне себя изнурять, иначе это скажется на вашем самочувствии. Сейчас как раз лучше всего заняться вопросами вашего здоровья. Уделите себе больше внимания, пройдите плановое обследование, займитесь спортом и правильным питанием.

В финансовых вопросах вас может ожидать большая удача.

А в личных отношениях во второй половине недели ожидайте интересные знакомства и романтические встречи.

ТЕЛЬЦЫ

Этот период вам необходим для хорошего качественного отдыха и полной перезагрузки. Обратите внимание на свой досуг, хобби. Посвятите это время каким-либо поездкам и путешествиям, наберитесь хороших впечатлений.

А вот в личной жизни у вас может быть слишком много напряжения, недопонимания и разногласий. Поэтому сейчас отложите все свои, как деловые, так и личные вопросы на задний план и уделите больше времени себе.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы будете полны сил, энергии и захотите слишком больших изменений в вашей жизни. Но вас будут останавливать бытовые вопросы, обязательства и незавершенные дела. С близкими могут возникнуть конфликтные ситуации и недопонимания. Вам нужно будет успеть везде, как дома, так и в личном развитии.

Во второй половине недели у вас может быть много хороших и положительных эмоций, связанных с отдыхом и с личными отношениями.

РАКИ

Это неделя принесет вам много активности и разных интересных событий. Вы будете полны энергии и сил, вас будут переполнять интересные идеи и планы. Ожидайте интересных знакомств и встреч. Это также, прекрасная недели для обучения и сдачи экзаменов. Но не спешите покупать или продавать автомобиль, или недвижимость. Будьте внимательны на дорогах.

ЛЬВЫ

На этой неделе будьте внимательны к своему финансовому положению. Сейчас не время брать кредиты или любые другие материальные обязательства. А вот идеи по развитию бизнеса будут прекрасными, также как и деловые встречи, общение с партнерами принесут вам большие возможности.

В личной жизни также ожидается успех.

ДЕВЫ

Неделя принесет вам много интересных идей и встреч, нужных знакомств. При этом у вас будет огромное желание уединиться и больше отдыхать, заняться собой и своим внутренним состоянием. На этой неделе вы сможете гармонично сочетать насыщенную работу с отдыхом в уединении.

Во второй половине недели ожидайте хорошие финансовые возможности.

ВЕСЫ

У вас наступил прекрасный период для творчества, а также для уединения, спокойного отдыха. Больше проводите время на природе, займитесь своим внутренним миром. Вам сейчас важно разобраться себе.

Хорошее время для путешествий и новых впечатлений.

На этой неделе могут вскрыться неприятные новости или сплетни.

Вы сможете найти того, кого долго искали.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе вы будете очень активны, у вас произойдут множество разных и интересных событий. Вы сможете найти поддержку в своих друзьях и в вашем окружении. Главное, чтобы вы знали, чего хотите и запланировано шли к своим целям.

В ваших делах и проектах могут возникнуть трудности, и без советов друзей или специалистов вам не обойтись.

В любви ожидайте прекрасные встречи и знакомства. Придайте своей жизни больше романтики.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе у вас будет много изменений в работе. Возможна смена руководства. Ожидайте нестандартных решений ваших руководителей, что может поставить вас в тупик. Если у вас есть свой собственный бизнес - не спешите принимать важные решения, чтобы не сделать ошибок.

А вот в финансовой сфере у вас будет большой успех. На этой неделе вы можете получить большие инвестиции, хорошую прибыль.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе у вас прекрасно будут складываться взаимоотношения с окружающим миром, вы сможете провести прекрасные деловые встречи, публичные выступления, обучение также будет успешным. Но откажитесь сейчас от дальних поездок и путешествий – возможно они и сами перенесутся.

Во второй половине недели у вас будет большой эмоциональный подъем, что даст вам возможность развивать любой вид деятельности и прекрасно провести время на выходных.

Это хороша неделя для новых идей и проектов.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя будет насыщена самыми неожиданными и непредсказуемыми ситуациями. Вам нужно будет быстро ориентироваться и принимать решения. С одной стороны, все новые вопросы, которые будут касаться документов и юридических направлений, деловых встреч и переговоров, будут проходить с хорошим результатом. Но вот затянувшиеся вопросы будут решаться сложно и возможно не найдут пока решений.

На выходных у вас будет прекрасное настроение и хорошие возможности для встреч с друзьями и для путешествий.

РЫБЫ

На этой неделе вы можете чувствовать себя уставшими и будет огромное желание побыть в уединении. Поэтому, лучше вам себя не перенагружать, а больше отдыхать и набираться сил.

В делах вы будете очень зависимы от своих партнеров по бизнесу или по браку. Здесь вам так же нужно будет найти золотую середину.

В финансовых вопросах у вас будет удача и хорошие возможности для прибыли.