Будівництво за державний кошт: посадовця з Дніпра звинуватили у зловживанні службовим становищем

Закінчилось досудове розслідування щодо начальника управління одного з правоохоронних органів Дніпра, який відправив своїх підлеглих будувати йому будинок.

Про це повідомляє ДБР, пишу УНН.

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Як повідомляється, у квітні 2023 року начальник управління одного з правоохоронних органів міста Дніпро почав добудувати власний двоповерховий будинок. Задля економії на будівництві він використовував своїх підлеглих. Зокрема, він пообіцяв їм продовження виплати заробітної платні та премій, при цьому без виходу на службу, а також додаткові вихідні дні.

Тож поки вони добудовували будинок затриманого — їм безпідставно нараховували кошти. В результаті з бюджету було витрачено майже 700 тис. гривень.

Начальник управління, заступник начальника відділу та п’ятеро рядових правоохоронців обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України) - йдеться у повідомленні.

Також обвинувачення висунуто начальнику управління та заступнику начальника відділу цього ж управління у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Відповідно до цих статей передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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