Строительство за государственный счет: чиновника из Днепра обвинили в злоупотреблении служебным положением
Киев • УНН
Начальник управления правоохранительного органа Днепра использовал подчиненных для строительства собственного дома. За это им начисляли зарплату из бюджета, что привело к растрате 700 тыс. грн.
Закончилось досудебное расследование в отношении начальника управления одного из правоохранительных органов Днепра, который отправил своих подчиненных строить ему дом.
Об этом сообщает ГБР, пишу УНН.
Детали
Как сообщается, в апреле 2023 года начальник управления одного из правоохранительных органов города Днепр начал достроить собственный двухэтажный дом. Для экономии на строительстве он использовал своих подчиненных. В частности, он пообещал им продолжение выплаты заработной платы и премий, при этом без выхода на службу, а также дополнительные выходные дни.
Поэтому пока они достраивали дом задержанного - им безосновательно начисляли средства. В результате из бюджета было потрачено почти 700 тыс. гривен.
Начальник управления, заместитель начальника отдела и пятеро рядовых правоохранителей обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины)
Также обвинение предъявлено начальнику управления и заместителю начальника отдела этого же управления во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
В соответствии с этими статьями предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним,
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