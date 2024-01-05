Буданов розповів, чому не було "азовців" серед звільнених з полону 3 січня

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону "Єдині новини" прокоментував, чому під час обміну військовополоненими 3 січня не було жодного бійця окремого полку "Азов". Він також пообіцяв, що Україна поверне всіх своїх військовополонених, передає УНН.

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Ведучий нагадав слова командира "Азову" Дениса Прокопенка про те, що в полоні досі залишаються 900 бійців полку "Азов" та запитав, чи свідчить це, що росіяни не хочуть навідріз віддавати саме азовців.

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Саме так. Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту… Натягнуте дуже це питання (повернення "азовців" – ред.). Суспільство сприймає це дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь, щодо дестабілізації нашої країни. Це не так. Хочу нагадати, що навіть командирів полку "Азов" було повернуто, у що в принципі ніхто ніколи не вірив, і вважав, що це нереально. Але факти говорять самі за себе. І з часом будуть витягнуті усі