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Буданов розповів, чому не було "азовців" серед звільнених з полону 3 січня

Буданов розповів, чому не було "азовців" серед звільнених з полону 3 січня

Київ • УНН

 • 34538 перегляди

Буданов визнає, що Росія відмовилася відпустити бійців "Азову", щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, але обіцяє, що всі будуть повернуті.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону "Єдині новини" прокоментував, чому під час обміну військовополоненими 3 січня не було жодного бійця окремого полку "Азов". Він також пообіцяв, що Україна поверне всіх своїх військовополонених, передає УНН

Деталі

Ведучий нагадав слова командира "Азову" Дениса Прокопенка про те, що в полоні досі залишаються 900 бійців полку "Азов" та запитав, чи свідчить це, що росіяни не хочуть навідріз віддавати саме азовців.

Цитата

Саме так. Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту… Натягнуте дуже це питання (повернення "азовців" – ред.). Суспільство сприймає це дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь, щодо дестабілізації нашої країни. Це не так. Хочу нагадати, що навіть командирів полку "Азов" було повернуто, у що в принципі ніхто ніколи не вірив, і вважав, що це нереально. Але факти говорять самі за себе. І з часом будуть витягнуті усі

сказав керівник ГУР.

Нагадаємо

3 січня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: було звільнено 230 українців та українок.

ГУР під час рейду на бєлгородщину поранили "знакову особу" - Буданов05.01.24, 23:03 • 31299 переглядiв

Лілія Подоляк

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