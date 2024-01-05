Буданов рассказал, почему не было "азовцев" среди освобожденных из плена 3 января

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона "Единые новости" прокомментировал, почему во время обмена военнопленными 3 января не было ни одного бойца отдельного полка "Азов". Он также пообещал, что Украина вернет всех своих военнопленных, передает УНН.

Детали

Ведущий напомнил слова командира "Азова" Дениса Прокопенко о том, что в плену до сих пор остаются 900 бойцов полка "Азов" и спросил, свидетельствует ли это, что россияне не хотят наотрез отдавать именно азовцев.

Цитата

Именно так. Россия ведет свою привычную игру, она пытается разыграть карту... Натянутый очень этот вопрос (возвращение "азовцев" - ред.). Общество воспринимает это очень болезненно. И они мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу, по дестабилизации нашей страны. Это не так. Хочу напомнить, что даже командиры полка "Азов" были возвращены, во что в принципе никто никогда не верил, и считал, что это нереально. Но факты говорят сами за себя. И со временем будут вытянуты все сказал руководитель ГУР.

Напомним

3 января произошел наибольший за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: уволены 230 украинцев и украинок.

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