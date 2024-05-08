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Британська розвідка: росія модифікувала крилату ракету повітряного базування Х-101

Британська розвідка: росія модифікувала крилату ракету повітряного базування Х-101

Київ • УНН

 • 17890 перегляди

За даними британської розвідки, росія модифікувала свою крилату ракету повітряного базування Х-101, оснастивши її другою боєголовкою, що збільшило її летальність, але вдвічі зменшило дальність польоту.

Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил (ПКС) росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK), оснастивши її другою боєголовкою. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що командування дальної авіації ПКС рф намагалося модифікувати свої системи й тактику протягом усієї війни проти України.

За словами МО Британії, це пояснюється тим, що багато ракет перехоплюють українські системи ППО, тоді як росія прагне розширити можливості для досягнення більшого ефекту.

Крім того, рф хоче використовувати старі ракети, оскільки ВКС вичерпали більш сучасні системи в перші дні війни, зазначає Міноборони.

Розвідка вказує, що ця остання модифікація ракети, ймовірно, зменшила дальність польоту Х-101/Х-102 вдвічі, втім, стверджують аналітики, рф не потрібна її повна дальність.

Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей,

йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Британська розвідка прогнозує зростання рівня бойових втрат російської армії після відновлення наступальних операцій на сході України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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