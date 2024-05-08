Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

Командование дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) россии повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101/Х-102 (в западной классификации - AS-23a KODIAK), оснастив ее второй боеголовкой. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что командование дальней авиации ВКС рф пыталось модифицировать свои системы и тактику на протяжении всей войны против Украины.

По словам МО Британии, это объясняется тем, что многие ракеты перехватывают украинские системы ПВО, тогда как россия стремится расширить возможности для достижения большего эффекта.

Кроме того, рф хочет использовать старые ракеты, поскольку ВКС исчерпали более современные системы в первые дни войны, отмечает Минобороны.

Разведка указывает, что эта последняя модификация ракеты, вероятно, уменьшила дальность полета Х-101/Х-102 вдвое, впрочем, утверждают аналитики, рф не нужна ее полная дальность.

Вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Вполне вероятно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей, говорится в сообщении.

Напомним

Британская разведка прогнозирует рост уровня боевых потерь российской армии после возобновления наступательных операций на востоке Украины.