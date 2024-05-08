Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  58784 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  72763 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  158674 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  147219 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148492 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  232700 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109709 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120603 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120691 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120921 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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7 мая 2024, 11:15  •  191697 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  498464 просмотра

Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

По данным британской разведки, россия модифицировала свою крылатую ракету воздушного базирования Х-101, оснастив ее второй боеголовкой, что увеличило ее летальность, но вдвое уменьшило дальность полета.

Война •   •  8788 просмотра
Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка

Двое детей в возрасте 13 и 15 лет, были ранены во время атаки рф на территории учебного заведения в Харькове, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Война •   •  8507 просмотра
В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка

В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса

470 гектаров хвойного леса горело в Донецкой области из-за российских обстрелов вблизи города Лиман, спасатели потратили более 10 часов на тушение пожаров.

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В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса

Проседание здания детсада в столице: за служебную халатность будут судить инженера по техническому надзору

Халатность инженера технического надзора привела к обвалу стены детского сада в Шевченковском районе Киева во время ремонтных работ, что привело к уголовному преследованию за служебную халатность.

Киев •   •  8410 просмотра
Проседание здания детсада в столице: за служебную халатность будут судить инженера по техническому надзору

Нардепы вызвали в Раду руководителя БЭБ Перхуна: что известно

Народные депутаты вызвали главу Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна в Верховную Раду из-за обысков в помещении CEO Club, которые проводило БЭБ.

политика •   •  9650 просмотра
Нардепы вызвали в Раду руководителя БЭБ Перхуна: что известно

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук считает, что покушение на и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура был инсценирован самим Сокуром, чтобы избежать проблем на работе, связанных с разоблачением схемы с акцизами на алкоголь и относительно налоговых накладных.

политика •   •  58784 просмотра
Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

Военно-воздушные силы Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов на юго-востоке страны, призвав жителей Днепра укрыться в укрытиях.

Война •   •  8459 просмотра
Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

Военно-патриотическое движение "Атеш" выявило продолжающееся прибытие на вокзал оккупированного Джанкоя техники и личного состава вс рф. Зафиксированы массовые перевозки окупантами раненых с ТОТ Херсонской области.

Война •   •  8476 просмотра
"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях

Российские удары попали в жилые районы Харькова, Украина, по меньшей мере 3 детей пострадали.

Война •   •  8388 просмотра
Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях

Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет

В связи с массированными ракетными ударами россии по энергетической инфраструктуре Украины, ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей могут быть введены с 18:00 до 23:00, в то время, как бытовые потребители могут столкнуться с отключениями только в Харьковской области.

Экономика •   •  8427 просмотра
Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет