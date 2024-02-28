Британська розвідка проаналізувала вплив війни на відносини рф з країнами пострадянського табору
Київ • УНН
Аналіз британської розвідки показує, що вторгнення росії в Україну зменшило її вплив на пострадянські країни.
Повномасштабне вторгнення росії в Україну суттєво змінило відносини країни-агресорки з країнами пострадянського табору. Зокрема, загальний вплив росії на найближчих сусідів знизився. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що війна в Україні спричинила істотний зсув у відносинах росії з країнами колишнього радянського союзу.
росія майже напевно продовжує вбачати у збереженні свого впливу у цих країнах пріоритет своєї зовнішньої політики, необхідний для внутрішньої безпеки й економічного процвітання. З лютого 2022 року, з варіаціями, загальний вплив росії серед найближчих сусідів знизився,
У британському Міноборони стверджують, що нездатність рф досягти прориву у війні поставила під питання роль росії як гаранта безпеки у регіоні.
Порушення росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку рф,
Британська розвідка відзначила зростання тенденцій у цих країнах до скорочення залежності від росії.
Аналітики стверджують, що хоча росія зберігає істотну присутність, відкриту і приховану, у регіоні, здатність кремля досягати своїх цілей в останні два роки майже напевно істотно занепала.
Нагадаємо
Британська розвідка прослідкувала, як росія використовувала енергію як зброю з 2014 року і дійшла висновку, що, дуже ймовірно, рф продовжить це робити й надалі.