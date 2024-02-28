Британская разведка проанализировала влияние войны на отношения рф со странами постсоветского лагеря
Киев • УНН
Анализ британской разведки показывает, что вторжение россии в Украину уменьшило ее влияние на постсоветские страны.
Полномасштабное вторжение россии в Украину существенно изменило отношения страны-агрессора со странами постсоветского лагеря. В частности, общее влияние россии на ближайших соседей снизилось. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Отмечается, что война в Украине вызвала существенный сдвиг в отношениях россии со странами бывшего советского союза.
россия почти наверняка продолжает видеть в сохранении своего влияния в этих странах приоритет своей внешней политики, необходимый для внутренней безопасности и экономического процветания. С февраля 2022 года, с вариациями, общее влияние россии среди ближайших соседей снизилось,
В британском Минобороны утверждают, что неспособность рф достичь прорыва в войне поставила под вопрос роль россии как гаранта безопасности в регионе.
Нарушение россией суверенитета Украины увеличило ощущение угрозы со стороны рф,
Британская разведка отметила рост тенденций в этих странах к сокращению зависимости от россии.
Аналитики утверждают, что хотя россия сохраняет существенное присутствие, открытое и скрытое, в регионе, способность кремля достигать своих целей в последние два года почти наверняка существенно упала.
Напомним
Британская разведка проследила, как россия использовала энергию как оружие с 2014 года и пришла к выводу, что, очень вероятно, рф продолжит это делать и в дальнейшем.
Британская разведка проанализировала влияние войны на отношения рф со странами постсоветского лагеря
Анализ британской разведки показывает, что вторжение россии в Украину уменьшило ее влияние на постсоветские страны.
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