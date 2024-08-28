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Британія і Німеччина домовились про "амбітний" договір співпраці

Британія і Німеччина домовились про "амбітний" договір співпраці

Київ • УНН

 • 13117 перегляди

Лідери Великої Британії та Німеччини узгодили роботу над всеохоплюючим договором про співпрацю. Угода охопить питання від оборони до торгівлі та стане частиною перезавантаження відносин Британії з ЄС.

Лідери Великої Британії та Німеччини на переговорах у Берліні в середу домовилися про роботу над "амбітним" договором, що охоплює питання від оборони до торгівлі, який стане частиною перезавантаження відносин Великої Британії з Європейським союзом, пише Reuters, передає УНН

Деталі

Як зазначає Reuters, дводенна поїздка прем'єр-міністра Кіра Стармера в провідні країни ЄС, Німеччину і Францію, покликана допомогти Британії вийти за рамки "розколотих" відносин попереднього уряду консерваторів з європейськими союзниками. Стармер, який вступив на посаду минулого місяця, поставив поліпшення відносин у центр своїх зусиль зі стимулювання економічного зростання Британії.

Він назвав новий договір про співпрацю "шансом, який випадає один раз на покоління, щоб зробити все можливе для робітничих людей у Британії та Німеччині". Угода, як повідомляється, сприятиме поглибленню співробітництва в галузі науки, технологій, бізнесу та культури, а також розширенню торгівлі.

"Дозвольте мені чітко заявити, що зростання - це завдання номер один для мого уряду. І ми чітко розуміємо, що налагодження стосунків із нашими партнерами в Німеччині та по всій Європі має життєво важливе значення для досягнення цієї мети", -  сказав Стармер.

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Стармер зауважив, що перезавантаження не означатиме скасування виходу  Британії з ЄС у 2020 році за часів консерваторів або повторного вступу до єдиного ринку чи митного союзу блоку.

"Але це означає тісніші відносини за цілою низкою напрямів, включно з економікою, включно з обороною, включно з обміном", - додав він.

У спільній заяві Велика Британія і Німеччина повідомили, що сподіваються підписати договір про співпрацю на урядових консультаціях "до початку наступного року". За їхніми словами, міністри оборони також працюють над новою оборонною угодою, яка послідує за підписанням спільної оборонної декларації в липні.

За словами офіційних осіб, англо-німецьке оборонне партнерство може нагадувати угода Ланкастер-хаус між Великою Британією та Францією, укладену у 2010 році, з обіцянками створити спільні сили і спільно використовувати обладнання та центри з дослідження ядерних ракет.

Доповнення

Велика Британія і Німеччина, союзники по НАТО і найбільші оборонні інвестори Західної Європи, шукають шляхи поглиблення оборонного співробітництва напередодні можливого скорочення військової підтримки України з боку США, якщо колишній президент США Дональд Трамп повернеться в Білий дім на початку наступного року.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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