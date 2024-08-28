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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия и Германия договорились об "амбициозном" договоре сотрудничества

Британия и Германия договорились об "амбициозном" договоре сотрудничества

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 12:10  •  5811 просмотра

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Лидеры Великобритании и Германии согласовали работу над всеобъемлющим договором о сотрудничестве. Соглашение охватит вопросы от обороны до торговли и станет частью перезагрузки отношений Британии с ЕС.

Лидеры Великобритании и Германии на переговорах в Берлине в среду договорились о работе над «амбициозным» договором, охватывающим вопросы от обороны до торговли, который станет частью перезагрузки отношений Великобритании с Европейским союзом, пишет Reuters, передает УНН

Детали

Как отмечает Reuters, двухдневная поездка премьер-министра Кира Стармера в ведущие страны ЕС, Германию и Францию, призвана помочь Британии выйти за рамки «расколотых» отношений предыдущего правительства консерваторов с европейскими союзниками. Стармер, вступивший в должность в прошлом месяце, поставил улучшение отношений в центр своих усилий по стимулированию экономического роста Британии.

Он назвал новый договор о сотрудничестве «шансом, который выпадает один раз в поколение, чтобы сделать все возможное для рабочих людей в Британии и Германии». Соглашение, как сообщается, будет способствовать углублению сотрудничества в области науки, технологий, бизнеса и культуры, а также расширению торговли.

«Позвольте мне четко заявить, что рост - это задача номер один для моего правительства. И мы четко понимаем, что налаживание отношений с нашими партнерами в Германии и по всей Европе имеет жизненно важное значение для достижения этой цели», -  сказал Стармер.

Британія підтримує удари Storm Shadow по рф, але не буде публічно закликати до цього - The Telegraph28 августа 2024, 08:29 • 24139 просмотров

Стармер отметил, что перезагрузка не будет означать отмену выхода  Британии из ЕС в 2020 году во времена консерваторов или повторного вступления в единый рынок или таможенный союз блока.

«Но это означает более тесные отношения по целому ряду направлений, включая экономику, включая оборону, включая обмен», - добавил он.

В совместном заявлении Великобритания и Германия сообщили, что надеются подписать договор о сотрудничестве на правительственных консультациях «до начала следующего года». По их словам, министры обороны также работают над новым оборонным соглашением, которое последует за подписанием совместной оборонной декларации в июле.

По словам официальных лиц, англо-германское оборонное партнерство может напоминать соглашение Ланкастер-хаус между Великобританией и Францией, заключенное в 2010 году, с обещаниями создать совместные силы и совместно использовать оборудование и центры по исследованию ядерных ракет.

Дополнение

Великобритания и Германия, союзники по НАТО и крупнейшие оборонные инвесторы Западной Европы, ищут пути углубления оборонного сотрудничества в преддверии возможного сокращения военной поддержки Украины со стороны США, если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом в начале следующего года.

На прохання Києва: Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО27 августа 2024, 15:40 • 30437 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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