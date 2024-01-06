Британія готує секретне досьє на Трампа у разі його переобрання

Влада Британія збирає досьє за політичними позиціями експрезидента США Дональда Трампа на випадок, якщо його переоберуть на другий термін. Про це повідомляє британське видання inews з посиланням на неназвані джерела, передає УНН.

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За даними видання, МЗС Британії очолив роботу зі збору розвідданих про те, як друге президентство Трампа може вплинути на Велику Британію у низці галузей.

Інсайдери-консерватори попереджають, що перемога пана Трампа над Джо Байденом на виборах у листопаді "кине величезну гранату в глобальну геополітику" — включно з великими додатковими наслідками у Великій Британії.

Дипломати готують досьє про Трампа, де докладно викладаються його останні позиції з ключових питань, які стосуються Британії, таких як конфлікт в Україні , тема Близького Сходу та міжнародна торгівля пише газета з посиланням на джерела.

Зазначається, що уряду Британії знадобляться плани дій на випадок непередбачених обставин, щоб захиститися від "загроз безпеки", пов'язаних з переобранням Трампа.

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