Британія готує секретне досьє на Трампа у разі його переобрання
Київ • УНН
Велика Британія готує досьє на політику Трампа для потенційного впливу на переобрання. Досьє зосереджується на питаннях, пов'язаних із Великою Британією, таких як Україна, Близький Схід, торгівля.
Влада Британія збирає досьє за політичними позиціями експрезидента США Дональда Трампа на випадок, якщо його переоберуть на другий термін. Про це повідомляє британське видання inews з посиланням на неназвані джерела, передає УНН.
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За даними видання, МЗС Британії очолив роботу зі збору розвідданих про те, як друге президентство Трампа може вплинути на Велику Британію у низці галузей.
Інсайдери-консерватори попереджають, що перемога пана Трампа над Джо Байденом на виборах у листопаді "кине величезну гранату в глобальну геополітику" — включно з великими додатковими наслідками у Великій Британії.
Дипломати готують досьє про Трампа, де докладно викладаються його останні позиції з ключових питань, які стосуються Британії, таких як конфлікт в Україні , тема Близького Сходу та міжнародна торгівля
Зазначається, що уряду Британії знадобляться плани дій на випадок непередбачених обставин, щоб захиститися від "загроз безпеки", пов'язаних з переобранням Трампа.
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