Британия готовит секретное досье на Трампа в случае его переизбрания

Власти Британия собирает досье по политическим позициям экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его переизберут на второй срок. Об этом сообщает британское издание inews со ссылкой на неназванные источники, передает УНН.

Детали

По данным издания, МИД Британии возглавил работу по сбору разведданных о том, как второе президентство Трампа может повлиять на Великобританию в ряде отраслей.

Инсайдеры-консерваторы предупреждают, что победа господина Трампа над Джо Байденом на выборах в ноябре "бросит огромную гранату в глобальную геополитику" - включая большие дополнительные последствия в Великобритании.

Дипломаты готовят досье о Трампе, где подробно излагаются его последние позиции по ключевым вопросам, которые касаются Британии, таких как конфликт в Украине, тема Ближнего Востока и международная торговля пишет газета со ссылкой на источники.

Отмечается, что правительству Британии понадобятся планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы защититься от "угроз безопасности", связанных с переизбранием Трампа.

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