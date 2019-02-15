Британського депутата Європарламенту виключили з партії за намір відвідати Крим

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Заступник голови Лібертаріанської партії Британії і депутат Європарламенту Білл Етрідж був змушений піти з партії після того, як стало відомо про його намір очолити делегацію британських політиків і підприємців до анексованого Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.