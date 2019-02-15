Британського депутата Європарламенту виключили з партії за намір відвідати Крим

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Заступник голови Лібертаріанської партії Британії і депутат Європарламенту Білл Етрідж був змушений піти з партії після того, як стало відомо про його намір очолити делегацію британських політиків і підприємців до анексованого Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Дії пана Етріджа завдають шкоди репутації партії, повідомив її лідер Ендрю Візерз.

За словами голови Лібертаріанської партії, керівник секретаріату Етріджа Пол Бортвуд, який також планував поїздку до Криму, також виключений з партії.

Білл Етрідж - колишній член правопопулістської британської партії UKIP (Партія незалежності Сполученого Королівства), яка виступає за обмеження імміграції та підтримує вихід країни з Євросоюзу. Роком пізніше Білл покинув партію і став заступником голови Лібертаріанської партії. Політик Пол Бортвуд працював начальником секретаріату Етріджа.

Повний склад делегації, яка мала була вирушити до Криму, не називали, проте відомо, що до Етріджа і Бортвуда мав приєднатись Джим Бхутто - керуючий компанії "Тікка кебаб", котра займається виготовленням страв індійської національної кухні.

У розмові з ВВС пан Бхутто підтверджував, що хотів би поїхати до Криму, проте зазначав, що остаточне рішення щодо поїздки ухвалить пізніше.

Нагадаємо, минулого тижня один з організаторів так званого Ялтинського міжнародного економічного форуму в окупованому Криму Андрій Назаров повідомив, що британські політики, експерти та підприємці планують відвідати анексований Росією Крим. Загалом, за словами пана Назарова, до складу делегації увійдуть близько 15 чоловік, а очолить її Білл Етрідж.

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