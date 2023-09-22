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Актуальне
Британський регулятор розглянув нову угоду Microsoft щодо Activision Blizzard

Британський регулятор розглянув нову угоду Microsoft щодо Activision Blizzard

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Британське антимонопольне відомство заявило, що пропозиція Microsoft щодо купівлі Activision Blizzard, розробника Call of Duty - переглянута. Це "відкриває двері" для отримання дозволу на укладення угоди. Однак остаточне рішення буде прийняте регулятором після консультацій, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Британський антимонопольний комітет (CMA) заявив, що оновлена угода, схоже, розв'язує проблеми, які відомство порушувало раніше. Згідно з новими пропозиціями, Microsoft не купуватиме права на хмарні ігри, що належать Activision Blizzard.

Початкова угода на суму 69 млрд доларів (59 млрд фунтів стерлінгів) була заблокована британськими регуляторами.

Раніше цього року CMA заборонило Microsoft придбати всю Activision через побоювання, що угода зашкодить конкуренції у сфері хмарних ігор у Великій Британії.

Минулого місяця Microsoft представила реструктуризовану угоду на розгляд антимонопольного відомства.

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 "Позиція CMA була послідовною впродовж усього часу - це злиття може відбутися лише за умови збереження конкуренції, інновацій та вибору в хмарних іграх", - заявила виконавчий директор CMA Сара Карделл.

Перед прийняттям остаточного рішення про угоду будуть проведені консультації.

Доповнення

План Microsoft купити Activision Blizzard був спочатку оголошений в січні минулого року і став би найбільшою угодою в історії ігрової індустрії.

Однак він виявився суперечливим і отримав неоднозначну реакцію від регуляторів по всьому світу.

Угода була схвалена регуляторами Європейського Союзу в травні, в той час як американське антимонопольне відомство нещодавно відхилило свою заявку на призупинення купівлі в апеляційному суді.

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Коли у квітні у Великобританії угода була спочатку заблокована, це було сприйнято як удар по уряду, який хоче, щоб країна стала технологічним центром сили. Sony спочатку заперечувала проти угоди, побоюючись, що Microsoft може припинити випуск основних ігор для власного бізнесу PlayStation.

Згідно з новою пропозицією, Microsoft погодилася передати права на трансляцію ігор Activision з хмари французькому видавцеві відеоігор Ubisoft на 15 років. Продаж Ubisoft цієї частини бізнесу Activision означатиме, що хмарна трансляція таких ігор, як Call of Duty, Overwatch і World of Warcraft, не буде підконтрольна Microsoft.

CMA заявила, що завдяки додатковому захисту цей крок означатиме, що геймери матимуть можливість отримати доступ до ігор Activision різними способами, в тому числі через хмарні сервіси підписки на багатокористувацькі ігри.

Компанія додала, що, хоча вона все ще має "обмежені залишкові занепокоєння", переглянута угода є "новою і суттєво іншою, яка зберігає хмарну дистрибуцію цих важливих ігор в руках сильного незалежного постачальника, Ubisoft, а не під контролем Microsoft".

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Microsoft все ще сподівається, що злиття підвищить попит на її консоль Xbox і її бізнес з підписки на ігри.

"Ми представили рішення, які, на нашу думку, повністю розв'язують проблеми, що залишилися у CMA, пов'язані з потоковою передачею хмарних ігор, і ми продовжимо працювати над тим, щоб отримати дозвіл на закриття угоди до 18 жовтня", - сказав віцеголова і президент компанії Бред Сміт.

Microsoft сподівається, що CMA прийме остаточне рішення щодо переглянутої пропозиції наступного місяця - після завершення консультацій 6 жовтня. Без його схвалення угода не може бути укладена в глобальному масштабі. Activision заявила, що попереднє схвалення є "чудовою новиною" для її майбутнього з Microsoft.

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