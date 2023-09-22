Британский регулятор рассмотрел новую сделку Microsoft по Activision Blizzard

Детали

Британский антимонопольный комитет (CMA) заявил, что обновленное соглашение, похоже, решает проблемы, которые ведомство нарушало ранее. Согласно новым предложениям, Microsoft не будет покупать права на облачные игры, принадлежащие Activision Blizzard.

Первоначальная сделка на сумму 69 млрд долларов (59 млрд фунтов стерлингов) была заблокирована британскими регуляторами.

Ранее в этом году CMA запретило Microsoft приобрести всю Activision из-за опасений, что сделка повредит конкуренции в сфере облачных игр в Великобритании.

В прошлом месяце Microsoft представила реструктуризированную сделку на рассмотрение антимонопольного ведомства.

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"Позиция CMA была последовательной на протяжении всего времени - это слияние может произойти только при условии сохранения конкуренции, инноваций и выбора в облачных играх", - заявила исполнительный директор CMA Сара Карделл.

Перед принятием окончательного решения о сделке будут проведены консультации.

Дополнение

План Microsoft купить Activision Blizzard был первоначально объявлен в январе прошлого года и стал бы крупнейшей сделкой в истории игровой индустрии.

Однако он оказался противоречивым и получил неоднозначную реакцию от регуляторов по всему миру.

Сделка была одобрена регуляторами Европейского Союза в мае, в то время как американское антимонопольное ведомство недавно отклонило свою заявку на приостановление покупки в апелляционном суде.

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Когда в апреле в Великобритании сделка была первоначально заблокирована, это было воспринято как удар по правительству, которое хочет, чтобы страна стала технологическим центром силы. Sony сначала возражала против сделки, опасаясь, что Microsoft может прекратить выпуск основных игр для собственного бизнеса PlayStation.

Согласно новому предложению, Microsoft согласилась передать права на трансляцию игр Activision из облака французскому издателю видеоигр Ubisoft на 15 лет. Продажа Ubisoft этой части бизнеса Activision будет означать, что облачная трансляция таких игр, как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft, не будет подконтрольна Microsoft.

CMA заявила, что благодаря дополнительной защите этот шаг будет означать, что геймеры будут иметь возможность получить доступ к играм Activision различными способами, в том числе через облачные сервисы подписки на многопользовательские игры.

Компания добавила, что, хотя она все еще имеет "ограниченные остаточные беспокойства", пересмотренное соглашение является "новым и существенно иным, которое сохраняет облачную дистрибуцию этих важных игр в руках сильного независимого поставщика, Ubisoft, а не под контролем Microsoft".

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Microsoft все еще надеется, что слияние повысит спрос на ее консоль Xbox и ее бизнес по подписке на игры.

"Мы представили решения, которые, по нашему мнению, полностью решают оставшиеся у CMA проблемы, связанные с потоковой передачей облачных игр, и мы продолжим работать над тем, чтобы получить разрешение на закрытие сделки до 18 октября", - сказал вице-председатель и президент компании Брэд Смит.

Microsoft надеется, что CMA примет окончательное решение по пересмотренному предложению в следующем месяце - после завершения консультаций 6 октября. Без его одобрения сделка не может быть заключена в глобальном масштабе. Activision заявила, что предварительное одобрение является "отличной новостью" для ее будущего с Microsoft.

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