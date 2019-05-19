Британію на інавгурації представлятиме міністр у справах ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Велику Британію на інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського представлятиме міністр у справах Співдружності і ООН Тарік Ахмад. Про це йдеться у повідомленні у Twitter Посольства України у Великій Британії, передає УНН.
"Ми вдячні за рішення уряду Великої Британії відправити старшого міністра Таріка Ахмада в Україну на інавгурацію президента Володимира Зеленського 20 травня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Чехію на інавгурації Зеленського представлятиме голова Сенату парламенту.
Білий дім також оголосив склад делегації на інавгурацію Зеленського.
Як повідомляв УНН, інавгурація новообраного президентаУкраїни відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.