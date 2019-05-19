Великобританию на инаугурации будет представлять министр по делам ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Великобританию на инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского представлять министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад. Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства Украины в Великобритании, передает УНН.
"Мы благодарны за решение правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украине на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019", - говорится в сообщении.
Напомним, Чехию на инаугурации Зеленского будет представлять председатель Сената парламента.
Белый дом также объявил состав делегации на инаугурацию Зеленского.
Как сообщал УНН, инаугурация новоизбранного президентаУкраины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.