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Британія зіткнулася з "індійським" штамом COVID-19 на тлі планів про зняття обмежень: Джонсон занепокоєний

Київ • УНН

 • 17440 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що всерйоз стурбований ризиком поширення в країні "індійського" штаму коронавірусу. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Британія зіткнулася з "індійським" штамом COVID-19 на тлі планів про зняття обмежень: Джонсон занепокоєний

Цитата:

"Ми хочемо переконатися, що ми вживаємо всіх заходів, які ми можемо вжити. Сьогодні проходять зустрічі, щоб оцінити точно, що нам потрібно зробити", - сказав Джонсон.

Деталі

Джонсон заявив, що зберігає "обережний оптимізм" щодо плану країни зі зняття всіх обмежень на соціальні контакти, починаючи з 21 червня.

Тим часом, офіційний представник прем'єр-міністра заявив в четвер, що урядова Науково-консультативна група з надзвичайних ситуацій (SAGE) збереться для обговорення цього варіанту коронавірусу на тлі зростаючих побоювань.

"За межами Індії, Велика Британія повідомила про найбільшу кількості випадків B.1.617, що викликає занепокоєння", - заявила в середу Всесвітня організація охорони здоров'я.

Джонсон додав, що "сьогодні проходять зустрічі, на яких ми точно обговоримо, що нам потрібно робити. Є низка речей, які ми могли б зробити, ми нічого не виключаємо".

Прем'єр-міністр країни пообіцяв, що "до кінця місяця ви почуєте набагато більше про те, як саме буде виглядати світ з 21 червня".

"Але, як я вже сказав раніше, я з обережним оптимізмом ставлюся до цього. І за умови, що цей індійський варіант - B.1.617.2 - не буде розвиватися так, як побоюються деякі люди, я думаю, що, безумовно, все може повернутися набагато, набагато ближче до нормального стану", - додав він.

Міністр уряду Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив раніше в четвер, що очікується ухвалення рішень урядом, "заснованих на даних і доказах", наданих SAGE.

"Прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я завжди давали зрозуміти, що ослаблення обмежень, яке дозволить нам повернутися до нормального життя, буде відбуватися в темпі і безпечним способом, і ми завжди будемо керуватися даними", - сказав він.

Країна вступає в другу фазу свого плану щодо зняття обмежень в понеділок, 17 травня, відповідно до якого ресторани в приміщенні знову відкриються.

Додамо

З початку пандемії в Британії заразилися коронавірусом понад 4,4 млн осіб, понад 127 тис. померли. У країні зробили більше ні 51 млн щеплень.

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