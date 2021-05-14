Британия столкнулась с "индийским" штаммом COVID-19 на фоне планов о снятии ограничений: Джонсон обеспокоен

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 46573 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 94123 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 107839 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 277473 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 160640 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 431744 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 327792 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219788 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247171 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256601 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
68%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 29399 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 57223 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 42145 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 22835 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 18377 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 42846 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 57952 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 161787 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 277473 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 431744 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20285 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28744 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58079 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81465 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 66023 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Британия столкнулась с "индийским" штаммом COVID-19 на фоне планов о снятии ограничений: Джонсон обеспокоен

Киев • УНН

 • 17440 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всерьез обеспокоен риском распространения в стране "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Британия столкнулась с "индийским" штаммом COVID-19 на фоне планов о снятии ограничений: Джонсон обеспокоен

Цитата:

"Мы хотим убедиться, что мы принимаем все меры предосторожности, которые мы можем делать. Сегодня проходят встречи, чтобы оценить точно, что нам нужно сделать", - сказал Джонсон.

Детали

Джонсон заявил, что сохраняет "осторожный оптимизм" по плану страны по снятию всех ограничений на социальные контакты, начиная с 21 июня.

Между тем, официальный представитель премьер-министра заявил в четверг, что правительственная Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) соберется для обсуждения этого варианта коронавируса на фоне растущих опасений.

"За пределами Индии, Великобритания сообщила о наибольшем количестве случаев B.1.617, что вызывает опасения", - заявила в среду Всемирная организация здравоохранения.

Джонсон добавил, что "сегодня проходят встречи, на которых мы точно обсудим, что нам нужно делать. Есть ряд вещей, которые мы могли бы сделать, мы ничего не исключаем".

Премьер-министр страны пообещал, что "до конца месяца вы услышите гораздо больше о том, как будет выглядеть мир с 21 июня".

"Но, как я уже сказал ранее, я с осторожным оптимизмом отношусь к этому. И при условии, что этот индийский вариант - B.1.617.2 - не будет развиваться так, как опасаются некоторые люди, я думаю, что, безусловно, все может вернуться гораздо, гораздо ближе к нормальному состоянию", - добавил он.

Министр правительства Великобритании Джеймс Клеверли заявил ранее в четверг, что ожидается принятие решений правительством, "основанных на данных и доказательствах", предоставленных SAGE.

"Премьер-министр, министр здравоохранения всегда давали понять, что ослабление ограничений, которое позволит нам вернуться к нормальной жизни, будет происходить в темпе и безопасным способом, и мы всегда будем руководствоваться данными", - сказал он.

Страна вступает во вторую фазу своего плана по снятию ограничений в понедельник, 17 мая, согласно которому рестораны в помещении снова откроются.

Добавим

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 4,4 млн человек, более 127 тыс. умерли. В стране сделали более 51 млн прививок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12