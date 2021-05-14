Британия столкнулась с "индийским" штаммом COVID-19 на фоне планов о снятии ограничений: Джонсон обеспокоен

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"Мы хотим убедиться, что мы принимаем все меры предосторожности, которые мы можем делать. Сегодня проходят встречи, чтобы оценить точно, что нам нужно сделать", - сказал Джонсон.

Детали

Джонсон заявил, что сохраняет "осторожный оптимизм" по плану страны по снятию всех ограничений на социальные контакты, начиная с 21 июня.

Между тем, официальный представитель премьер-министра заявил в четверг, что правительственная Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) соберется для обсуждения этого варианта коронавируса на фоне растущих опасений.

"За пределами Индии, Великобритания сообщила о наибольшем количестве случаев B.1.617, что вызывает опасения", - заявила в среду Всемирная организация здравоохранения.

Джонсон добавил, что "сегодня проходят встречи, на которых мы точно обсудим, что нам нужно делать. Есть ряд вещей, которые мы могли бы сделать, мы ничего не исключаем".

Премьер-министр страны пообещал, что "до конца месяца вы услышите гораздо больше о том, как будет выглядеть мир с 21 июня".

"Но, как я уже сказал ранее, я с осторожным оптимизмом отношусь к этому. И при условии, что этот индийский вариант - B.1.617.2 - не будет развиваться так, как опасаются некоторые люди, я думаю, что, безусловно, все может вернуться гораздо, гораздо ближе к нормальному состоянию", - добавил он.

Министр правительства Великобритании Джеймс Клеверли заявил ранее в четверг, что ожидается принятие решений правительством, "основанных на данных и доказательствах", предоставленных SAGE.

"Премьер-министр, министр здравоохранения всегда давали понять, что ослабление ограничений, которое позволит нам вернуться к нормальной жизни, будет происходить в темпе и безопасным способом, и мы всегда будем руководствоваться данными", - сказал он.

Страна вступает во вторую фазу своего плана по снятию ограничений в понедельник, 17 мая, согласно которому рестораны в помещении снова откроются.

Добавим

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 4,4 млн человек, более 127 тыс. умерли. В стране сделали более 51 млн прививок.