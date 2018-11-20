Британія стурбована зростанням військової присутності РФ в Азовському морі

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Велика Британія закликала Російську Федерацію припинити затримку чи заборону доступу суден в Азовському морі. Заява зроблена на тлі обговорення ситуації на Донбасі та в Азовському морі на засіданні Ради ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС Великої Британії.