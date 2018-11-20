Британія стурбована зростанням військової присутності РФ в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Велика Британія закликала Російську Федерацію припинити затримку чи заборону доступу суден в Азовському морі. Заява зроблена на тлі обговорення ситуації на Донбасі та в Азовському морі на засіданні Ради ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС Великої Британії.
“Росія та її сили безпеки продовжують підривати українські та міжнародні перевезення в українських портах Азовського моря”, — йдеться в заяві речника британського МЗС.
У відомстві нагадали, що ще в березні Росія відкрила незаконно побудований міст через Керченську протоку, який з’єднав Росію з незаконно анексованим Кримським півостровом.
“Відтоді Росія здійснює зупинки та обшуки вантажних суден, які прибувають та виходять з портів України в Азовському морі. Це спричиняє затримки, значне збільшення витрат на доставку та зменшення доходів в портах України. Поки що постраждало понад 200 суден від політики, яка шкодить економіці України та підриває її суверенітет”, — йдеться в заяві.
У МЗС наголосили, що обмеження свободи пересування супроводжується збільшенням російської військової присутності в морі.
“Ми також стурбовані зростанням військової присутності Росії в Азовському морі. Велика Британія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Ми закликаємо Росію дозволити безперешкодний доступ торговельних суден через Керченську протоку та в Азовське море”, — наголосив речник.
Нагадаємо, Європейський Союз вивчає можливі заходи, які можуть бути прийняті, для підтримки України щодо ситуації щодо Азовського моря.
Як повідомляв УНН, 19 листопада міністри закордонних справ країн Європейського союзу вперше обговорили мілітаризацію Азовського моря.