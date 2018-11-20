Британия обеспокоена увеличением военного присутствия РФ в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Великобритания призвала Российскую Федерацию прекратить задержку или запрет доступа судов в Азовском море. Заявление сделано на фоне обсуждения ситуации на Донбассе и в Азовском море на заседании Совета ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Великобритании.
"Россия и ее силы безопасности продолжают подрывать украинские и международные перевозки в украинских портах Азовского моря", - говорится в заявлении представителя британского МИД.
В ведомстве напомнили, что еще в марте Россия открыла незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединил Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом.
"С тех пор Россия осуществляет остановки и обыски грузовых судов, прибывающих и выходящих из портов Украины в Азовском море. Это приводит к задержке, значительному увеличению расходов на доставку и уменьшению доходов в портах Украины. На данный момент пострадало более 200 судов от политики, что вредит экономике Украины и подрывает ее суверенитет", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что ограничение свободы передвижения сопровождается увеличением российского военного присутствия в море.
"Мы также обеспокоены ростом военного присутствия России в Азовском море. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы призываем Россию разрешить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и в Азовское море", - отметил спикер.
Напомним, Европейский Союз изучает возможные меры, которые могут быть приняты для поддержки Украины относительно ситуации по Азовскому морю.
Как сообщал УНН, 19 ноября министры иностранных дел стран Европейского союза впервые обсудили милитаризацию Азовского моря.