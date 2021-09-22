Британія просить Китай і Росію узгодити стратегію щодо Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Велика Британія закликатиме Китай та Росію узгодити скоординований міжнародний підхід щодо запобігання тому, щоб Афганістан став притулком для бойовиків, йдеться у заяві міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в ООН. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Міністри закордонних справ Великобританії, Китаю, Росії, США та Франції зустрінуться з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Британія, яка зараз координує так звану групу Р5 постійних членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, використовуватиме зустріч, щоб закликати до посилення співпраці для покращення міжнародної безпеки, приділяючи особливу увагу Афганістану.
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“Якщо ми хочемо, щоб Афганістан не став притулком для глобального терору, то міжнародне співтовариство — включаючи Росію та Китай — має діяти як одне ціле у взаємодії з” Талібаном", — сказав Трасс у заяві напередодні зустрічі.
Нагадаємо
Китай заявив про готовність до діалогу з урядом талібів в Афганістані. Європейський Союз не повинен дозволити Росії і Китаю контролювати ситуацію в Афганістані.