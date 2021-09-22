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Британія просить Китай і Росію узгодити стратегію щодо Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Велика Британія закликатиме Китай та Росію узгодити скоординований міжнародний підхід щодо запобігання тому, щоб Афганістан став притулком для бойовиків, йдеться у заяві міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в ООН. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністри закордонних справ Великобританії, Китаю, Росії, США та Франції зустрінуться з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Британія, яка зараз координує так звану групу Р5 постійних членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, використовуватиме зустріч, щоб закликати до посилення співпраці для покращення міжнародної безпеки, приділяючи особливу увагу Афганістану.

Цитата

“Якщо ми хочемо, щоб Афганістан не став притулком для глобального терору, то міжнародне співтовариство — включаючи Росію та Китай — має діяти як одне ціле у взаємодії з” Талібаном", — сказав Трасс у заяві напередодні зустрічі.

Нагадаємо

Китай заявив про готовність до діалогу з урядом талібів в Афганістані. Європейський Союз не повинен дозволити Росії і Китаю контролювати ситуацію в Афганістані.

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