Великобритания просит Китай и Россию согласовать стратегию по Афганистану
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Великобритания будет призывать Китай и Россию согласовать скоординированный международный подход по предотвращению том, чтобы Афганистан стал убежищем для боевиков, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз трассе в ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министры иностранных дел Великобритании, Китая, России, США и Франции встретятся с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Великобритания, которая сейчас координирует так называемую группу Р5 постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, использовать встречу, чтобы призвать к усилению сотрудничества для улучшения международной безопасности, уделяя особое внимание Афганистану.
Цитата
“Если мы хотим, чтобы Афганистан не стал убежищем для глобального террора, то международное сообщество — включая Россию и Китай — должны действовать как единое целое во взаимодействии с” Талибаном ", - сказал трассе в заявлении накануне встречи.
Напомним
Китай заявил о готовности к диалогу с правительством талибов в Афганистане. Европейский Союз не должен позволить России и Китая контролировать ситуацию в Афганистане.