Brent подешевшала до 66,14 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку впали в ціні до 66,14 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,38%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,86 долара за барель, втративши 0,14%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.