Бойовики Тиграю створили союз проти лідера Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Бойовики Тиграю у п’ятницю об’єдналися з іншими опозиційними групами по всій країні в альянсі проти прем’єр-міністра Абія Ахмеда, щоб домагатися політичного переходу після року руйнівної війни. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
Альянс включає сили Тиграю, які воюють з ефіопськими та союзними силами, а також Визвольну армію Оромо, яка бореться разом із силами Тиграю та сімома іншими групами.
Новий Об’єднаний фронт ефіопських федералістів і конфедералістів заявив, що час для дій уряду Ефіопії закінчується.
Альянс прагне "встановити перехідну угоду в Ефіопії", щоб прем’єр-міністр міг якнайшвидше залишити посаду.
Речник Армії визволення Оромо Одаа Тарбі сказав, що можливість вигнання прем'єр-міністра буде залежати від уряду Ефіопії та подій у найближчі тижні.
Уряд Ефіопії назвав альянс "рекламним ходом", стверджуючи, що деякі залучені групи "насправді не є організаціями, які мають хоч якесь значення".
Інші групи в альянсі включають Фронт революційної демократичної єдності Афар, Демократичний рух Агав, Народно-визвольний рух Бенішангул, Народно-визвольну армію Гамбелла, Глобальний рух за права і справедливість народу Кіманта/Демократичну партію Кіманта, Фронт національного визволення Сідама та Опір держави Сомалі.
Доповнення
Опозиційний альянс, сформований під час зустрічі спеціального представника США Джеффрі Фелтмана з прем’єр-міністром, на тлі закликів до негайного припинення вогню та переговорів про припинення війни, яка забрала життя тисячі людей з листопада 2020 року. Прем'єр-міністр також зустрівся з главою гуманітарної служби ООН Мартіном Гріффітсом з приводу кризи, що швидко наростає.
Бойовики Тиграю наближаються до столиці країни Аддіс-Абеби, як повідомляє Державний департамент, а Ефіопія в п'ятницю закликала військових ветеранів приєднатися до того, що вона зараз називає "екзистенційною війною".
Держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй заяві закликав сили Армії визволення Тиграя і Оромо "негайно зупинити поточне просування до Аддіс-Абеби". Він також закликав уряд Ефіопії припинити свою військову кампанію, включаючи авіаудари в Тиграї, і мобілізацію етнічних ополчень.