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Боевики Тиграя создали союз против лидера Эфиопии

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Боевики Тиграя в пятницу объединились с другими оппозиционными группами по всей стране в альянсе против премьер-министра Абия Ахмеда, чтобы добиваться политического перехода после года разрушительной войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.

Боевики Тиграя создали союз против лидера Эфиопии

Детали

Альянс включает силы Тиграя, которые сражаются с эфиопскими и союзными силами, а также освободительную армию Оромо, которая сражается вместе с Силами Тиграя и семью другими группами.

Новый объединенный фронт эфиопских федералистов и конфедералистов заявил, что время для действий правительства Эфиопии заканчивается.

Альянс стремится "установить переходное соглашение в Эфиопии", чтобы премьер-министр мог как можно быстрее покинуть пост.

Представитель Армии освобождения Оромо Одаа Тарби сказал, что возможность изгнания премьер-министра будет зависеть от правительства Эфиопии и событий в ближайшие недели.

Правительство Эфиопии назвало альянс "рекламным ходом", утверждая, что некоторые вовлеченные группы "на самом деле не являются организациями, имеющими хоть какое-то значение".

Другие группы в альянсе включают Фронт революционного демократического единства Афар, Демократическое движение Агав, Народно-освободительное движение Бенишангул, Народно-освободительную армию Гамбелла, глобальное движение за права и справедливость народа Киманта/Демократическую партию Киманта, Фронт национального освобождения Сидама и сопротивление государства Сомали.

Дополнение

Оппозиционный альянс, который был сформирован во время встречи специального представителя США Джеффри Фелтмана с премьер-министром, на фоне призывов к немедленному прекращению огня и переговорам о прекращении войны, которая унесла жизни тысячи людей с ноября 2020 года. Премьер-министр также встретился с главой гуманитарной службы ООН Мартином Гриффитсом по поводу быстро нарастающего кризиса.

Боевики Тиграя приближаются к столице страны Аддис-Абебе, как сообщает Государственный департамент, а Эфиопия в пятницу призвала военных ветеранов присоединиться к тому, что она сейчас называет "экзистенциальной войной".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении призвал силы Армии освобождения Тиграя и Оромо "немедленно остановить текущее продвижение до Аддис-Абебу". Он также призвал правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая авиаудары в Тиграе, и мобилизацию этнических ополчений.

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