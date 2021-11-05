Боевики Тиграя создали союз против лидера Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Боевики Тиграя в пятницу объединились с другими оппозиционными группами по всей стране в альянсе против премьер-министра Абия Ахмеда, чтобы добиваться политического перехода после года разрушительной войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.
Детали
Альянс включает силы Тиграя, которые сражаются с эфиопскими и союзными силами, а также освободительную армию Оромо, которая сражается вместе с Силами Тиграя и семью другими группами.
Новый объединенный фронт эфиопских федералистов и конфедералистов заявил, что время для действий правительства Эфиопии заканчивается.
Альянс стремится "установить переходное соглашение в Эфиопии", чтобы премьер-министр мог как можно быстрее покинуть пост.
Представитель Армии освобождения Оромо Одаа Тарби сказал, что возможность изгнания премьер-министра будет зависеть от правительства Эфиопии и событий в ближайшие недели.
Правительство Эфиопии назвало альянс "рекламным ходом", утверждая, что некоторые вовлеченные группы "на самом деле не являются организациями, имеющими хоть какое-то значение".
Другие группы в альянсе включают Фронт революционного демократического единства Афар, Демократическое движение Агав, Народно-освободительное движение Бенишангул, Народно-освободительную армию Гамбелла, глобальное движение за права и справедливость народа Киманта/Демократическую партию Киманта, Фронт национального освобождения Сидама и сопротивление государства Сомали.
Дополнение
Оппозиционный альянс, который был сформирован во время встречи специального представителя США Джеффри Фелтмана с премьер-министром, на фоне призывов к немедленному прекращению огня и переговорам о прекращении войны, которая унесла жизни тысячи людей с ноября 2020 года. Премьер-министр также встретился с главой гуманитарной службы ООН Мартином Гриффитсом по поводу быстро нарастающего кризиса.
Боевики Тиграя приближаются к столице страны Аддис-Абебе, как сообщает Государственный департамент, а Эфиопия в пятницу призвала военных ветеранов присоединиться к тому, что она сейчас называет "экзистенциальной войной".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении призвал силы Армии освобождения Тиграя и Оромо "немедленно остановить текущее продвижение до Аддис-Абебу". Он также призвал правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая авиаудары в Тиграе, и мобилизацию этнических ополчений.