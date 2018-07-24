Бойовики п’ять разів з опівночі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

"З опівночі підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку", - сказав він.



За його словами, близько 01:00 біля Водяного розірвалося 10 мін калібру 120 мм. Також неподалік цього населеного пункту, зазначив він, бойовики обстріляли наші позиції з протитанкових керованих ракет.



У той же час, розповів Гуцуляк, неподалік Авдіївки та Мар’їнки наші позиції обстріляли з гранатометів різних типів та іншого піхотного озброєння, а поблизу Павлопілля застосували ще й озброєння БМП.



Речник Міноборони запевнив, що внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає.



Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.