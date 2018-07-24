Боевики пять раз с полуночи обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

"С полуночи подразделениями Объединенных сил зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Все они произошли на Донецком направлении", - сказал он.



По его словам, около 01:00 у Водяного разорвалось 10 мин калибра 120 мм. Также недалеко от этого населенного пункта, отметил он, боевики обстреляли наши позиции с противотанковых управляемых ракет.



В то же время, рассказал Гуцуляк, неподалеку Авдеевки и Марьинки наши позиции обстреляли из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения, а вблизи Павлополья применили еще и вооружения БМП.



Представитель Минобороны заверил, что в результате боевых действий с начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет.



Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.